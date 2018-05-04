Минздрав: пятеро врачей уже достигли лимита по набору пациентов

С момента старта приписной кампании "Доктор для каждой семьи” всего три семейных врача и два педиатра в Украине набрали нужное количество пациентов.

Об этом написал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк в Facebook.

"За месяц кампании набрать лимит пациентов почти невозможно. На сегодня это сделали только 5 врачей на всю страну. Это три семейных врача (в Полтавской, Черниговской и Донецкой областях) и два педиатра (оба - Донецкая область). Большинство врачей находятся достаточно далеко от лимитов», - отметил Ковтонюк.

Он напомнил, что для семейного врача оптимальное количество пациентов - 1800, терапевта - 2000, педиатра - 900.

Кроме того, чиновник посоветовал, если врач отказывается подписывать с вами декларацию, мотивируя отказ тем, что уже набрал оптимальное количество пациентов, сообщить об этом главному врачу или Минздраву.

В то же время Ковтонюк советует также не паниковать, что всех хороших врачей уже разобрали, но не стоит и долго медлить, потому что рано или поздно хороших врачей таки разберут.