Суд в Харькове избрал меру пресечения соратнику Медведчука

Дзержинский райсуд Харькова на подготовительном заседании в среду продлил меру пресчения главе Харьковского территориального совета движения "Украинский выбор - Право народа" Андрею Лесику, сообщил его адвокат Дмитрий Тихоненков.

"Суд продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 1 июля. Сегодня суд не успел рассмотреть все вопросы, которые рассматриваются в подготовительном заседании, поэтому объявлен перерыв до 31 мая", - сказал Д.Тихоненков корреспонденту агентства Интерфакс-Украина.

По его словам, в частности, суд не рассмотрел ходатайство защиты о возвращении обвинительного акта в прокуратуру.

"Я подал такое ходатайство через канцелярию, но оно еще не рассмотрено", - сказал Д.Тихоненков.

Как сообщалось, А.Лесик является подозреваемым по делу о сопротивлении работнику СБУ и нанесении ему легких телесных повреждений в декабре 2017 года. А.Лесику инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.342 и ч.2ст.345 (сопротивление работника правоохранительного органа при исполнении служебных обязанностей и умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с исполнением работником служебных обязанностей) УК Украины.

Ранее А.Лесику было объявлено подозрение по ч.2 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, которое является представителем власти).

По предварительным данным досудебного расследования, проводимого следователями СБУ, будучи депутатом Харьковского горсовета, А.Лесик призывал к изменению границ территории государства. В частности, в публичных выступлениях он призывал блокировать транспортные развязки, чтобы не давать передвигаться по городу военным и полиции, а также провести незаконный референдум и не подчиняться законной государственной власти.

15 декабря 2017г. А.Лесик был задержан сотрудниками СБУ в Луганской области и доставлен в Киевский райсуд Харькова для избрания меры пресечения. В тот же день Киевский райсуд Харькова определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 6 февраля.

30 января 2018 года Киевский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство следователя УСБУ в Харьковской области и продлил меру пресечения А.Лесику до 30 марта.

15 февраля 2018 года апелляционный суд области сократил ее срок до 2 марта.1 марта 2018 года суд в ходе подготовительного заседания решил вернуть обвинительный акт в прокуратуру и отказал в избрании А.Лесику меры пресечения. В тот же день он был освобожден из-под стражи.

17 мая 2016 года Харьковский городской совет досрочно прекратил полномочия депутата Андрея Лесика, избранного по спискам партии "Видродження". За такое решение проголосовали 63 человека, 1 – "против".

Вечером в тот же день А.Лесик на своей странице в Facebook сообщил, что обжаловал решение горсовета в суде.26 декабря 2016 года Дзержинский райсуд Харькова отказал ему в удовлетворении иска в полном объеме.

30 марта 2017 года Харьковский апелляционный административный суд частично удовлетворил жалобу А.Лесика на решение суда первой инстанции и отменил решение горсовета о досрочном прекращении его депутатских полномочий.

А.Лесик избирался депутатом Харьковского горсовета 6 созыва от партии "Трудовая Украина" и 7 созыва – от партии "Видродження". Он является членом организации "Украинский выбор", возглавляемой Виктором Медведчуком. Неоднократно выступал с пророссийскими заявлениями на сессиях горсовета, в частности, предлагал восстанавливать экономические связи с Россией, и выступал против открытия в Харькове мемориала воинам, погибшим в АТО. Харьковский мэр Геннадий Кернес резко раскритиковал эту позицию.

9 мая 2016 года во время официальной церемонии возложения цветов на Мемориале славы в Харькове произошел ряд стычек из-за георгиевских ленточек. В частности, когда цветы к монументу Родины-матери возлагал А.Лесик, началась потасовка из-за георгиевской ленточки у него на одежде.