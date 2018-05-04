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Больницы Украины получили бюджетные лекарства

Лекарства
07:50 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Министерство здравоохранения в регионы доставил лекарства по 4 программам госзакупок.

В регионы Украины доставили препараты, закупленные за бюджетные средства по четырем государственными программами лечения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"В регионы отправлены еще ряд препаратов, закупленных за государственные средства. В ближайшее время эти препараты будут доступны в больницах", - говорится в сообщении.

В частности, по программе "Заместительная поддерживающая терапия" были закуплены таблетки бупренорфина гидрохлорид - 9806 упаковок по 4 мл; 792 упаковки по 2 мл, а также таблетки метадон-ЗН - 2920 упаковок по 5 мг; 3433 упаковки по 10 мг и 20 400 упаковок по 25 мг.

По программе "Детский нанизм" закуплено 400 флаконов препарата гроутропин.

По программе "Онкогематология" закуплена 51 упаковка препарата ванкомицин-вокате.

По программе "Перитонеальный диализ" закуплено 5 препаратов: дианил ПД 4 с содержанием глюкозы 2,27% М/Об/22,7 мг/мл - 11 345 единиц; дианил ПД 4 с содержанием глюкозы 1,36% М/ОБ/13,6 мг/мл - 12 175 единиц; диавитек ПД 2,5% по 2500 мл - 265 единиц; диавитек ПД 2,5% - 2000 мл - 203 единицы; диавитек ПД 1,5% - 324 единицы.

В Министерстве отмечают, что в случаях, если в больницах отказывают в бесплатной выдаче этих препаратов, необходимо написать заявление на имя главного врача медицинского учреждения или на местное управление/департамент здравоохранения, указав диагноз с результатами анализов или диагностики, подтверждающих диагноз, и необходимый препарат.

Отмечается, что медицинские учреждения в соответствии с приказом Минздрава №509 обязаны обнародовать информацию относительно остатков лекарственных средств.

Министерство здравоохранения закупает лекарства в рамках выделенного бюджета, который ежегодно принимает Верховная Рада (в 2016 году этот бюджет составил 3,4 млрд грн, в 2017 году - 5,9 млрд грн, в 2018 году - 5,9 млрд грн).

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Новости Украины, Бюджетные средства, Лекарства, Минздрав, Препараты, Украина.
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