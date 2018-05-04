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Прогноз погоды на 5-6 мая: выходные будут теплыми, но с дождями и грозами

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Крокусы
12:12 Сегодня Телеграф

Новости Украины: На выходных 5 и 6 мая в Украине ожидается теплая погода, дожди с запада страны переместятся в центральную и северную часть и принесут понижение температуры.

5 и 6 мая в Украине ожидается облачная теплая погода. На западной Украине пройдут дожди с грозами, сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в пределах летних значений, +26 ... +31 градусов. Ночью будет в пределах +13 ...+18 градусов.

В субботу, 5 мая, в Украине сохранится жаркая погода, только на западе страны возможны дожди с грозами. Температура ночью +13...+18° тепла, в северной части +13..+16° тепла,  днем +27...+29° тепла, в северных, центральных, восточных областях +24...+31°. Ветер переменных направлений, северо-восточный 5-10 м/с.

Погода в субботу, 5 мая (Фото: meteo.gov.ua)

Погода в субботу, 5 мая , в городах Украины:

в Киеве - ясно, ночью +15...+17°, днем +28...+30°;

в Виннице - ясно, ночью +14...+16°, днем +28...+30°;

в Луганске - ясно, ночью +13...+15°, днем +27...+29°;

в Луцке - дождь с грозой, ночью +13...+15°, днем +24...+26°;

во Львове - дождь с грозой, ночью +14...+16°, днем +26...+28°;

в Днепре - ясно, ночью +14...+16°, днем +29...+31°;

в Донецке - ясно, ночью +14...+16°, днем +27...+29°;

в Житомире - дождь с грозой, ночью +14...+16°, днем +27...+29°;

в Запорожье - ясно, ночью +14...+16°, днем +27...+29°;

в Ивано-Франковске - дождь с грозой, ночью +14...+16°, днем +26...+28°;

в Кропивницком - ясно, ночью +14...+16°, днем +27...+29°;

в Николаеве - ясно, ночью +14..+16°, днем +29...+31°;

в Одессе - ясно, ночью +16...+18°, днем +25...+27°;

в Полтаве - ясно, ночью +14...+16°, днем +27...+29°;

в Ровно - дождь с грозой, ночью +14...+16°, днем +26...+28°;

в Симферополе - ясно, ночью +14...+16°, днем +27...+29°;

в Сумах - ясно, ночью +13...+15°, днем +27...+29°;

в Тернополе - дождь с грозой, ночью +14...+16°, днем +27...+29°;

в Ужгороде - дождь, ночью +14...16°, днем +27...+29°;

в Харькове - ясно, ночью +14...+16°, днем +27...+29°;

в Херсоне - ясно, ночью +14...+16°, днем +29...+31°;

в Хмельницком -дождь с грозой, ночью +14...+16°, днем +27...+29°;

в Черкассах - солнечно, ночью +14..+16°, днем +27...+29°;

в Чернигове - ясно, ночью +14...+16°, днем  +27...+29°;

в Черновцах - дождь с грозой, ночью +13...+15°, днем +27...+29°.

6 мая в большинстве областей Украины температура воздуха местами понизится на несколько градусов. Ожидается +23..+31. Ветер будет преобладать северо-восточный, 5-10 м/c. В центральных и северных областях ожидаются дожди с грозой. 

Погода в воскресенье, 6 мая (Фото: meteo.gov.ua)

Погода в воскресенье, 6 мая , в городах Украины:

в Киеве - дождь с грозой, ночью +11...+13°, днем +20...+22°;

в Виннице - дождь с грозой, ночью +12...+14°, днем +22...+24°;

в Луганске - ясно, ночью +13...+15°, днем +27...+29°;

в Луцке - солнечно, ночью +8...+10°, днем +20...+22°;

во Львове - ясно, ночью +9...+11°, днем +21...+23°;

в Днепре - дождь с грозой, ночью +14...+16°, днем +29...+31°;

в Донецке - ясно, ночью +14...+16°, днем +27...+29°;

в Житомире - ясно, ночью +9...+11°, днем +21...+23°;

в Запорожье - ясно, ночью +14...+16°, днем +27...+29°;

в Ивано-Франковске - солнечно, ночью +10...+12°, днем +21...+23°;

в Кропивницком - дождь с грозой, ночью +14...+16°, днем +27...+29°;

в Николаеве - ясно, ночью +14...+16°, днем +29...+31°;

в Одессе - ясно, ночью +16...+18°, днем +26...+28°;

в Полтаве - дождь с грозой, ночью +14...+16°, днем +27...+29°;

в Ровно - ясно, ночью +9...+11°, днем +21...+23°;

в Симферополе - ясно, ночью +14...+16°, днем +27...+29°;

в Сумах - дождь с грозой, ночью +11...+13°, днем +21...+23°;

в Тернополе - ясно, ночью +9...+11°, днем +21...+23°;

в Ужгороде - солнечно, ночью +11...13°, днем +22...+24°;

в Харькове - ясно, ночью +14...+16°, днем +27...+29°;

в Херсоне - ясно, ночью +14...+16°, днем +29...+31°;

в Хмельницком - солнечно, ночью +10...+12°, днем +21...+23°;

в Черкассах - дождь с грозой, ночью +14..+16°, днем +23...+25°;

в Чернигове - дождь с грозой, ночью +10...+12°, дне +21...+23°;

в Черновцах - солнечно, ночью +10...+12°, днем +20...+22°.

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Все по теме:

Новости Украины, 5 и 6 мая, Дождь с грозой, Жара, Погода в городах Украины, Погода на выходных в Украине, Прогноз погоды на выходные.
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