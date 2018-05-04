Прогноз погоды на 5-6 мая: выходные будут теплыми, но с дождями и грозами
Новости Украины: На выходных 5 и 6 мая в Украине ожидается теплая погода, дожди с запада страны переместятся в центральную и северную часть и принесут понижение температуры.
5 и 6 мая в Украине ожидается облачная теплая погода. На западной Украине пройдут дожди с грозами, сообщает Укргидрометцентр.
Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в пределах летних значений, +26 ... +31 градусов. Ночью будет в пределах +13 ...+18 градусов.
В субботу, 5 мая, в Украине сохранится жаркая погода, только на западе страны возможны дожди с грозами. Температура ночью +13...+18° тепла, в северной части +13..+16° тепла, днем +27...+29° тепла, в северных, центральных, восточных областях +24...+31°. Ветер переменных направлений, северо-восточный 5-10 м/с.
Погода в субботу, 5 мая (Фото: meteo.gov.ua)
Погода в субботу, 5 мая , в городах Украины:
в Киеве - ясно, ночью +15...+17°, днем +28...+30°;
в Виннице - ясно, ночью +14...+16°, днем +28...+30°;
в Луганске - ясно, ночью +13...+15°, днем +27...+29°;
в Луцке - дождь с грозой, ночью +13...+15°, днем +24...+26°;
во Львове - дождь с грозой, ночью +14...+16°, днем +26...+28°;
в Днепре - ясно, ночью +14...+16°, днем +29...+31°;
в Донецке - ясно, ночью +14...+16°, днем +27...+29°;
в Житомире - дождь с грозой, ночью +14...+16°, днем +27...+29°;
в Запорожье - ясно, ночью +14...+16°, днем +27...+29°;
в Ивано-Франковске - дождь с грозой, ночью +14...+16°, днем +26...+28°;
в Кропивницком - ясно, ночью +14...+16°, днем +27...+29°;
в Николаеве - ясно, ночью +14..+16°, днем +29...+31°;
в Одессе - ясно, ночью +16...+18°, днем +25...+27°;
в Полтаве - ясно, ночью +14...+16°, днем +27...+29°;
в Ровно - дождь с грозой, ночью +14...+16°, днем +26...+28°;
в Симферополе - ясно, ночью +14...+16°, днем +27...+29°;
в Сумах - ясно, ночью +13...+15°, днем +27...+29°;
в Тернополе - дождь с грозой, ночью +14...+16°, днем +27...+29°;
в Ужгороде - дождь, ночью +14...16°, днем +27...+29°;
в Харькове - ясно, ночью +14...+16°, днем +27...+29°;
в Херсоне - ясно, ночью +14...+16°, днем +29...+31°;
в Хмельницком -дождь с грозой, ночью +14...+16°, днем +27...+29°;
в Черкассах - солнечно, ночью +14..+16°, днем +27...+29°;
в Чернигове - ясно, ночью +14...+16°, днем +27...+29°;
в Черновцах - дождь с грозой, ночью +13...+15°, днем +27...+29°.
6 мая в большинстве областей Украины температура воздуха местами понизится на несколько градусов. Ожидается +23..+31. Ветер будет преобладать северо-восточный, 5-10 м/c. В центральных и северных областях ожидаются дожди с грозой.
Погода в воскресенье, 6 мая (Фото: meteo.gov.ua)
Погода в воскресенье, 6 мая , в городах Украины:
в Киеве - дождь с грозой, ночью +11...+13°, днем +20...+22°;
в Виннице - дождь с грозой, ночью +12...+14°, днем +22...+24°;
в Луганске - ясно, ночью +13...+15°, днем +27...+29°;
в Луцке - солнечно, ночью +8...+10°, днем +20...+22°;
во Львове - ясно, ночью +9...+11°, днем +21...+23°;
в Днепре - дождь с грозой, ночью +14...+16°, днем +29...+31°;
в Донецке - ясно, ночью +14...+16°, днем +27...+29°;
в Житомире - ясно, ночью +9...+11°, днем +21...+23°;
в Запорожье - ясно, ночью +14...+16°, днем +27...+29°;
в Ивано-Франковске - солнечно, ночью +10...+12°, днем +21...+23°;
в Кропивницком - дождь с грозой, ночью +14...+16°, днем +27...+29°;
в Николаеве - ясно, ночью +14...+16°, днем +29...+31°;
в Одессе - ясно, ночью +16...+18°, днем +26...+28°;
в Полтаве - дождь с грозой, ночью +14...+16°, днем +27...+29°;
в Ровно - ясно, ночью +9...+11°, днем +21...+23°;
в Симферополе - ясно, ночью +14...+16°, днем +27...+29°;
в Сумах - дождь с грозой, ночью +11...+13°, днем +21...+23°;
в Тернополе - ясно, ночью +9...+11°, днем +21...+23°;
в Ужгороде - солнечно, ночью +11...13°, днем +22...+24°;
в Харькове - ясно, ночью +14...+16°, днем +27...+29°;
в Херсоне - ясно, ночью +14...+16°, днем +29...+31°;
в Хмельницком - солнечно, ночью +10...+12°, днем +21...+23°;
в Черкассах - дождь с грозой, ночью +14..+16°, днем +23...+25°;
в Чернигове - дождь с грозой, ночью +10...+12°, дне +21...+23°;
в Черновцах - солнечно, ночью +10...+12°, днем +20...+22°.