Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП

После получения томоса в Украине будет единая поместная Украинская автокефальная православная церковь, а нынешняя УПЦ МП должен перерегистрироваться в украинский экзархат Русской православной церкви.

Об этом заявил Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет во время встречи с украинской общиной в Посольстве Украины в Бельгии, сообщает корреспондент в Брюсселе.

"Либо вы присоединяетесь к канонической Украинской православной церкви, а если не хотите - силой никто не будет принуждать. Но вы уже не будете иметь права (в отношении УПЦ МП - ред.) называться Украинской православной церковью. Они будут иметь право называться украинским экзархатом Русской православной церкви в Украине!, - заявил Патриарх Филарет.

По его словам, по процедуре после создания поместной Украинской автокефальной православной церкви предстоит перерегистрация уставов всех православных приходов.

"Кто пожелает в Украинскую церковь - зарегистрируют свои уставы как Украинская церковь. А кто не захочет - вынуждены будут регистрироваться как украинский экзархат Русской церкви", - пояснил глава УПЦ КП.

Патриарх Филарет выразил уверенность, что большинство украинских православных приходов зарегистрируются за Украинской церковью.

При этом он подчеркнул, что все церкви в Украине будут иметь равные права, как это было и есть сейчас.

"Часть Русской церкви останется в Украине. Но влияния она не будет иметь на украинское общество. И все будут знать, что это русская церковь, и относиться к ней как к русской церкви", - отметил Патриарх Филарет.

Патриарх отметил, что Украинская автокефальная православная церковь будет в мире второй по численности прихожан после российской, но по активности верующих, религиозности есть и будет самой большой.

"В Украине продолжается духовное возрождение", - убежден Патриарх Филарет.

Он привел пример, что за годы независимости в Украине было построено 4 тыс. храмов, что является самым большим показателем в мире.