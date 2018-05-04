Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 04.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В НБУ сообщили о росте объема международных резервов
В НБУ сообщили о росте объема международных резервов
Новости: Прокурор назвал сроки завершения дел Рубана и Савченко
Прокурор назвал сроки завершения дел Рубана и Савченко
Новости: Финал Лиги чемпионов в Киеве: все, что нужно знать о матче Реал - Ливерпуль
Финал Лиги чемпионов в Киеве: все, что нужно знать о матче Реал - Ливерпуль
Новости: Странные картины, которые продали за бешеные деньги (Фото)
Странные картины, которые продали за бешеные деньги (Фото)
X

Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП

Филарет
13:30 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Филарет - Московскому патриархату: Не хотите в Единую церковь, меняйте название.

После получения томоса в Украине будет единая поместная Украинская автокефальная православная церковь, а нынешняя УПЦ МП должен перерегистрироваться в украинский экзархат Русской православной церкви.

Об этом заявил Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет во время встречи с украинской общиной в Посольстве Украины в Бельгии, сообщает корреспондент в Брюсселе.

"Либо вы присоединяетесь к канонической Украинской православной церкви, а если не хотите - силой никто не будет принуждать. Но вы уже не будете иметь права (в отношении УПЦ МП - ред.) называться Украинской православной церковью. Они будут иметь право называться украинским экзархатом Русской православной церкви в Украине!, - заявил Патриарх Филарет.

По его словам, по процедуре после создания поместной Украинской автокефальной православной церкви предстоит перерегистрация уставов всех православных приходов.

"Кто пожелает в Украинскую церковь - зарегистрируют свои уставы как Украинская церковь. А кто не захочет - вынуждены будут регистрироваться как украинский экзархат Русской церкви", - пояснил глава УПЦ КП.

Патриарх Филарет выразил уверенность, что большинство украинских православных приходов зарегистрируются за Украинской церковью.

При этом он подчеркнул, что все церкви в Украине будут иметь равные права, как это было и есть сейчас.

"Часть Русской церкви останется в Украине. Но влияния она не будет иметь на украинское общество. И все будут знать, что это русская церковь, и относиться к ней как к русской церкви", - отметил Патриарх Филарет.

Патриарх отметил, что Украинская автокефальная православная церковь будет в мире второй по численности прихожан после российской, но по активности верующих, религиозности есть и будет самой большой.

"В Украине продолжается духовное возрождение", - убежден Патриарх Филарет.

Он привел пример, что за годы независимости в Украине было построено 4 тыс. храмов, что является самым большим показателем в мире.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Брюссель, ЕС, Украина, Украинская церковь, УПЦ МП, Филарет.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Полиция открыла 19 дел по фактам нарушений на выборах в ОТГ Грибу продлили срок ареста в СИЗО Краснодара Глава НСЗУ отрицает отсрочку реформ здравоохранения в Украине

Последние новости

Убойные и правдивые комиксы о жизни с котом Райан Рейнольдс посетил Южную Корею с премьерой "Дэдпул-2" Уют и красота: шикарная спальная комната, с которой не хочется выходить (Фото)
Сегодня читают
01 Прогноз погоды на выходные: где ожидать дожди
02 Бразильский футболист отказал "Барселоне" ради "Шахтера"
03 Порошенко жестко раскритиковал арбитра матча "Рома" - "Ливерпуль"
04 "Динамо" попытается повлиять на результат матча "Шахтер" - "Заря"
05 Экс-одноклубник Сергея Реброва объявил о завершении карьеры футболиста
Новости сегодня
13:47 ВСУ подсчитали потраченные средства на Балаклею
13:45 В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода летом
13:39 Норвегия – Латвия: прогноз букмекеров на матч ЧМ по хоккею
13:35 Микроскопические красивые татуировки, которые добавят вам изящности (Фото)
13:35 Риз Уизерспун сообщила, о выпуске своей книги
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Небо над Балаклеей остается закрытым
Небо над Балаклеей остается закрытым
Новости: Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП
Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП
Новости: Прогноз погоды на 5-6 мая: выходные будут теплыми, но с дождями и грозами
Прогноз погоды на выходные: где ожидать дожди
Новости: Нобелевскую премию по литературе не будут вручать в 2018 году
Нобелевскую премию по литературе не будут вручать в 2018 году
Добавить комментарий
0