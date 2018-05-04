Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 04.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Генерал НАТО: Россия сохраняет все "важные позиции" в группировках "ДНР" и "ЛНР"
Генерал НАТО: РФ сохраняет все "важные позиции" в группировках боевиков
Новости: Украина и Турция будут разрабатывать новый военный самолет
Украина и Турция будут разрабатывать новый военный самолет
Новости: США - Канада: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео)
США - Канада: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео)
Новости: На одной из британских свалок нашли кость, принадлежащую святому
На одной из британских свалок нашли кость, принадлежащую святому
X

Порошенко поручил МИД помочь семье Героя Небесной сотни

Петр Порошенко с супругой у памятника Героям Небесной сотни
15:02 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Петр Порошенко поручил МИД оказать необходимую помощь семье скончавшейся Нины Жизневской.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел предоставить помощь семье Жизневских в связи со смертью Нины Жизневской – матери Героя Небесной сотни, Героя Украины Михаила Жизневского.

"Поручил МИД Украины предоставить семье Жизневских всю необходимую помощь", написал П.Порошенко в своем микроблоге в Твиттере в пятницу.

Он сообщил, что "с глубокой болью воспринял трагическую весть, что вслед за отцом Героя Небесной сотни Михаила Жизневского ушла в вечность его мать Нина Васильевна".

По словам президента, семья Жизневских показала "героический пример самопожертвования ради идеалов свободы и достоинства".

Михаил Жизневский (26 января 1988г.р., Гомель, Белорусская ССР - 22 января 2014, Киев, Украина) - белорусский активист Евромайдана и журналист, член Самообороны Майдана. Член организации УНА-УНСО, проживал в Белой Церкви. Был убит во время противостояний на улице Грушевского в Киеве. Герой Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Герой Небесной Сотни, Майдан, Михаил Жизневский, Небесная сотня, Нина Жизневская, Петр Порошенко, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Больницы Украины получили бюджетные лекарства Суд в Харькове избрал меру пресечения соратнику Медведчука Минздрав: пятеро врачей уже достигли лимита по набору пациентов

Последние новости

Масштабная авария на водоканале: Николаев может остаться без воды В Киеве задержан "брачный аферист" из Молдовы, который обманул 10 женщин День рождения Одри Хепберн: лучшие роли легендарной актрисы (Видео)
Сегодня читают
01 Прогноз погоды на выходные: где ожидать дожди
02 Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП
03 Бразильский футболист отказал "Барселоне" ради "Шахтера"
04 "Динамо" попытается повлиять на результат матча "Шахтер" - "Заря"
05 Порошенко жестко раскритиковал арбитра матча "Рома" - "Ливерпуль"
Новости сегодня
18:02 TAYANNA выступит перед финалом женской Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
17:50 МИД напоминает "заробитчанам", что работать в Китае без визы типа "Z" запрещено
17:46 Кристина Агилера впервые за 6 лет выпустила новый клип (Видео)
17:41 Украинский борец Беленюк: Предлагали $200 тысяч за переход в другую сборную
17:40 Трамп о встречи с Ким Чен Ыном: У нас есть дата и место
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: У Порошенко отреагировали на задержание оккупантами украинских рыбаков
У Порошенко отреагировали на задержание украинских рыбаков
Новости: Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП
Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП
Новости: Прогноз погоды на 5-6 мая: выходные будут теплыми, но с дождями и грозами
Прогноз погоды на выходные: где ожидать дожди
Новости: Врачи назвали основные причины головной боли
Врачи назвали основные причины головной боли
Добавить комментарий
0