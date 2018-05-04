Порошенко поручил МИД помочь семье Героя Небесной сотни

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел предоставить помощь семье Жизневских в связи со смертью Нины Жизневской – матери Героя Небесной сотни, Героя Украины Михаила Жизневского.

"Поручил МИД Украины предоставить семье Жизневских всю необходимую помощь", написал П.Порошенко в своем микроблоге в Твиттере в пятницу.

Он сообщил, что "с глубокой болью воспринял трагическую весть, что вслед за отцом Героя Небесной сотни Михаила Жизневского ушла в вечность его мать Нина Васильевна".

Доручив МЗС України надати родині Жизневських усю необхідну допомогу. — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 мая 2018 г.

По словам президента, семья Жизневских показала "героический пример самопожертвования ради идеалов свободы и достоинства".

Михаил Жизневский (26 января 1988г.р., Гомель, Белорусская ССР - 22 января 2014, Киев, Украина) - белорусский активист Евромайдана и журналист, член Самообороны Майдана. Член организации УНА-УНСО, проживал в Белой Церкви. Был убит во время противостояний на улице Грушевского в Киеве. Герой Украины.