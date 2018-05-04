"Нет уважения - путешествуйте по другим странам": в МВД призывают туристов уважать законы Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призывает путешествующих иностранцев уважать законы Украины.

"Нет уважения к нашим законам и нашим правилам – путешествуйте по другим странам. Это касается всех граждан, не только России. У нас суверенное государство, у которого есть свое законодательство", - приводит департамент коммуникации МВД комментарий А.Авакова на отказ в аэропорту "Борисполь" туристам – гражданам РФ - с георгиевскими лентами въехать на территорию Украины.

Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал добавил, что россияне могли бы продолжить путешествие, если бы сняли запрещенную в Украине символику.

"Вы понимаете, что в Украине действует закон о декоммунизации, у нас коммунистическая символика запрещена. Если бы они сняли георгиевские ленточки, они бы продолжили свое движение. Они отказались, еще и вели себя агрессивно", - указал П.Цигикал.

Как сообщалось, украинские пограничники 3 мая не пропустили в Украину двух граждан РФ, прибывших из Минска в Борисполь, так как у них к багажу были прикреплены георгиевские ленточки.

В Украине действует закон, который запрещает изготовление и публичное использование георгиевской (гвардейской) ленточки, за это введена административная ответственность (штраф).

Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленточки или ее изображения влечет за собой наложение штрафа в размере от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов (от 850 до 2550 грн) граждан с конфискацией георгиевской ленточки или предметов, которые содержат ее изображение.

Если данные действия осуществлены повторно в течение года после привлечения к административной ответственности, то они влекут за собой наложение штрафа в размере от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией георгиевской ленточки, или предмета, который содержит ее изображение.