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Тука напомнил, что большинство проблем переселенцев все еще не решены

Переселенцы
17:20 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Замглавы Министерства по временно оккупированных территорий Георгий Тука констатирует, что большинство проблем вынужденных переселенцев в Украине не решены.

Большинство проблем вынужденных внутренних переселенцев в Украине остаются нерешенными. Об этом заявил во время презентации отчета Национальной системы мониторинга "Ситуация с внутренне перемещенными лицами" заместитель главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"К сожалению, я должен констатировать, что подавляющее большинство проблем ВПЛ остаются неизменными и нерешенными. Уже пятый год идет война, а на первом месте до сих пор находится проблема с обеспечением жильем. Я был бы абсолютно неискренним, если бы сказал, что удовлетворен теми темпами, которыми наше государство помогает переселенцам в решении этой проблемы", - заявил он.

В качестве примера он предложил сравнить средства, выделенные в этом году на ремонт дорог, со средствами, которые выделены государством на жилищные потребности ВПЛ.

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"Для сравнения - в этом году выделено из госбюджета на ремонт дорог 47 миллиардов гривень - и есть чем гордиться - в то же время выделяется 34 миллиона на решение жилищных потребностей ВПЛ. Вместе с тем решение проблем, жилищной проблемы в частности, базируется не только на необходимости выделения определенных средств из госбюджета. Дело в том, что по данным Казначейства на 31 декабря 2017 года, на местном уровне в бюджетах остались неиспользованными 109 миллиардов гривень", - отметил Тука.

Представитель ведомства также подчеркнул, что остается нерешенным вопрос возможности вынужденных переселенцев голосовать на местных выборах. Также, как отметил чиновник, до сих пор актуальным является вопрос трудоустройства ВПЛ.

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Новости Украины, Вынужденные переселенцы, Георгий Тука, Проблемы, Решение.
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