Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 04.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Генерал НАТО: Россия сохраняет все "важные позиции" в группировках "ДНР" и "ЛНР"
Генерал НАТО: РФ сохраняет все "важные позиции" в группировках боевиков
Новости: Украина и Турция будут разрабатывать новый военный самолет
Украина и Турция будут разрабатывать новый военный самолет
Новости: США - Канада: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео)
США - Канада: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео)
Новости: На одной из британских свалок нашли кость, принадлежащую святому
На одной из британских свалок нашли кость, принадлежащую святому
X

В МВД рассказали, кто может приехать в Киев на финал Лиги чемпионов

Лига чемпионов УЕФА
17:20 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: На финал Лиги чемпионов в Киеве смогут приехать все, кроме нарушителей границы и законов Украины.

Приехать в Киев на финал Лиги чемпионов УЕФА, который состоится 26 мая, смогут все желающие, кроме нарушителей границы и законов Украины, отмечают министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

Во время общения с журналистами в пятницу в Киеве П.Цигикал разъяснил, что двое граждан России 3 мая не были пропущены на территорию Украины в аэропорту "Борисполь", поскольку в соответствии с законом о декоммунизации символика страны-агрессора и коммунистическая символика в Украине запрещены.

"Если бы они сняли эти ленты со своих чемоданов, то проехали бы как обычные граждане", - отметил глава Госпогранслужбы.

П.Цигикал указал, что пограничники контролируют ситуацию, чтобы на территорию Украины не попадали те люди, которые находятся в базах Интерпола или в соответствующих украинских базах как террористы или причастные к подобным организациям.

Он отметил, что накануне 9 мая таких лиц может стать больше, но погранведомство отслеживает эту ситуацию. "И не только перед 9 мая, сейчас у нас будет проводиться чемпионат по футболу (финал Лиги чемпионов УЕФА – ред.), планируется только на чартерных рейсах больше 20 тыс. людей. Будет болельщики из Испании и Великобритании. Мы предварительно получим списки от авиационных компаний. Мы уже знаем, кто к нам прилетит, и они будут проходить по ускоренному режиму", - рассказал П.Цигикал.

В свою очередь глава МВД А.Аваков добавил, что в Украине рады всем гостям, кроме "нарушителей государственной границы, которые есть у нас в базах данных, кроме тех, кто незаконно посещал Крым, кроме тех, кто нарушает законы Украины или приезжает с провокационными целями, флагами каких-то неназванных республик".

"Нет уважения к нашим законом и нашим правилам, ребята, путешествуйте по другим странам. Это касается всех граждан, не только России, касается и граждан США, Великобритании, других стран", - подчеркнул А.Аваков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Арсен Аваков, Киев, Лига чемпионов УЕФА, МВД.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

К издателям из РФ, производящим антиукраинские книги, могут ввести санкции Больницы Украины получили бюджетные лекарства Суд в Харькове избрал меру пресечения соратнику Медведчука

Последние новости

День рождения Одри Хепберн: лучшие роли легендарной актрисы (Видео) Гризманн: Нам нужно взять и победить в этом финале Министр юстиции рассказал о новом пакете санкций против неплательщиков алиментов
Сегодня читают
01 Прогноз погоды на выходные: где ожидать дожди
02 Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП
03 Бразильский футболист отказал "Барселоне" ради "Шахтера"
04 "Динамо" попытается повлиять на результат матча "Шахтер" - "Заря"
05 Порошенко жестко раскритиковал арбитра матча "Рома" - "Ливерпуль"
Новости сегодня
17:50 МИД напоминает "заробитчанам", что работать в Китае без визы типа "Z" запрещено
17:46 Кристина Агилера впервые за 6 лет выпустила новый клип (Видео)
17:41 Украинский борец Беленюк: Предлагали $200 тысяч за переход в другую сборную
17:40 Трамп о встречи с Ким Чен Ыном: У нас есть дата и место
17:35 В Украине с 4 мая применение "единого окна" на таможнях стало обязательным
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: У Порошенко отреагировали на задержание оккупантами украинских рыбаков
У Порошенко отреагировали на задержание украинских рыбаков
Новости: Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП
Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП
Новости: Прогноз погоды на 5-6 мая: выходные будут теплыми, но с дождями и грозами
Прогноз погоды на выходные: где ожидать дожди
Новости: Врачи назвали основные причины головной боли
Врачи назвали основные причины головной боли
Добавить комментарий
0