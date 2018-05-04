В МВД рассказали, кто может приехать в Киев на финал Лиги чемпионов

Приехать в Киев на финал Лиги чемпионов УЕФА, который состоится 26 мая, смогут все желающие, кроме нарушителей границы и законов Украины, отмечают министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

Во время общения с журналистами в пятницу в Киеве П.Цигикал разъяснил, что двое граждан России 3 мая не были пропущены на территорию Украины в аэропорту "Борисполь", поскольку в соответствии с законом о декоммунизации символика страны-агрессора и коммунистическая символика в Украине запрещены.

"Если бы они сняли эти ленты со своих чемоданов, то проехали бы как обычные граждане", - отметил глава Госпогранслужбы.

П.Цигикал указал, что пограничники контролируют ситуацию, чтобы на территорию Украины не попадали те люди, которые находятся в базах Интерпола или в соответствующих украинских базах как террористы или причастные к подобным организациям.

Он отметил, что накануне 9 мая таких лиц может стать больше, но погранведомство отслеживает эту ситуацию. "И не только перед 9 мая, сейчас у нас будет проводиться чемпионат по футболу (финал Лиги чемпионов УЕФА – ред.), планируется только на чартерных рейсах больше 20 тыс. людей. Будет болельщики из Испании и Великобритании. Мы предварительно получим списки от авиационных компаний. Мы уже знаем, кто к нам прилетит, и они будут проходить по ускоренному режиму", - рассказал П.Цигикал.

В свою очередь глава МВД А.Аваков добавил, что в Украине рады всем гостям, кроме "нарушителей государственной границы, которые есть у нас в базах данных, кроме тех, кто незаконно посещал Крым, кроме тех, кто нарушает законы Украины или приезжает с провокационными целями, флагами каких-то неназванных республик".

"Нет уважения к нашим законом и нашим правилам, ребята, путешествуйте по другим странам. Это касается всех граждан, не только России, касается и граждан США, Великобритании, других стран", - подчеркнул А.Аваков.