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Борьба с неплательщиками алиментов: возбуждено почти 3 тысячи уголовных дел

Павел Петренко
04:38 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: За время действия закона к более чем 119 тысячам должников по алиментам применено ограничение в выезде за границу.

Национальная полиция возбудила 2987 уголовных производств за уклонение от уплаты алиментов за 4 месяца действия нового закона относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание.

Об этом сказал министр юстиции Украины Павел Петренко во время заседания штаба Минюста по вопросам ликвидации задолженности по выплатам алиментов и зарплат.

"Только за 4 месяца текущего года Национальная полиция уже возбудила 2987 уголовных производств по статье злостное уклонение от уплаты алиментов", - отметил Петренко.

По его словам, в прошлом году по статье 164 УК (ответственность за уклонение от уплаты алиментов) было вынесено 755 судебных приговоров по всей стране и "фактически осуждено 512 лиц к уголовной ответственности".

Кроме того, Петренко сообщил, что "уже составлено более 13 тысяч протоколов о направлении должников, имеющих долг по алиментам, на общественно полезные работы".

Он также отметил, что за время действия закона к более чем 119 тысячам должников по алиментам применено ограничение в выезде за границу, охоте, пользовании оружием, управлении транспортным средствами, охоте.

Как сообщалось, 6 февраля 2018 года вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов. С тех пор государственные исполнители взыскали более 1 миллиарда гривен алиментов.

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Новости Украины, Алименты, Министр юстиции, Нацполиция, Павел Петренко, Украина.
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