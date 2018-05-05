Нацсовет надеется, что у телеканалов будет "достаточно здравого смысла" на 9 мая

В Нацсовете рассчитывают на то, что при программировании эфира на 9 мая общенациональные телеканалы будут соблюдать закон и, в частности, не будут транслировать фильмов с запрещенными актерами.

Об этом в комментарии Укринформу сказал член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

"Закон нам не позволяет вмешиваться в редакционную политику, поэтому сегодня Нацсовет не может что-либо делать на предупреждение, а лишь фиксировать уже имеющиеся нарушения закона. Мы имеем надежду на то, что все наши лицензиаты, в том числе и Inter Media Group, являются законопослушными и что у них достаточно здравого смысла, чтобы не нарушать закон. Нацсовет, по сути, балансирует на грани: не позволяем себе вмешиваться в редакционную политику, но с другой стороны, жестко реагируем на любые нарушения закона", - пояснил Костинский.

Как сообщалось ранее, на заседании 22 марта Нацсовет принял решение применить санкцию "объявление предупреждения" телеканалам "Интер" и СТБ за показ советских фильмов, роли в которых исполняют актеры, внесенные в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.