Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 05.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Сколько владельцев элитного жилья оформили субсидии на ЖКУ: данные Кабмина
Сколько владельцев элитного жилья оформили субсидии на ЖКУ
Новости: Луценко рассказал в Лондоне, когда начнет работу Антикоррупционный суд
Луценко рассказал в Лондоне, когда начнет работу Антикоррупционный суд
Новости: Украинский баскетболист сыграет в финале Лиги чемпионов ФИБА
Украинский баскетболист сыграет в финале Лиги чемпионов ФИБА
Новости: Евровидение 2018: букмекеры поделились прогнозами на первый полуфинал
Евровидение 2018: букмекеры поделились прогнозами на первый полуфинал
X

Луценко рассказал в Лондоне, когда начнет работу Антикоррупционный суд

Луценко рассказал в Лондоне когда начнет работу Антикоррупционный суд
10:46 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: www.gp.gov.ua

Новости Украины: C 2 по 4 мая украинская делегация провела ряд встреч с представителями британских компетентных органов/

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во главе делегации ГПУ посетил столицу Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии город Лондон. Как сообщает пресс-служба ГПУ, с 2 по 4 мая украинская делегация провела ряд встреч с представителями британских компетентных органов и участвовала в мероприятиях, посвященных вопросам противодействия коррупционным явлениям в Украине.

Юрий Луценко во время круглого стола в Королевском институте международных дел (Chatham House) на тему "Борьба с коррупцией в Украине: соответствует ли система правосудия поставленной задаче" обратил внимание британской стороны на существенные сдвиги в борьбе с коррупцией в Украине, отметив, что в последние время были продемонстрированы эффективность и существенное повышение результатов работы органов прокуратуры на данном направлении.

"Распространенный лозунг об отсутствии результатов в сфере преодоления коррупции в Украине не соответствует действительности и не отражает реальной ситуации в стране", — отметил Луценко.

Стороны обсудили дальнейшие шаги, которые необходимо предпринять для устранения лазеек коррупции, в частности, на таможне, в естественных монополиях и государственных компаниях. Генпрокурор также заявил британским коллегам, что Антикоррупционный суд в Украине должен начать свою работу в начале 2019 года. Делегация Генеральной прокуратуры Украины также провела встречу с Председателем и членами "Группы дружбы с Украиной" парламента Великобритании, во время которой обсуждались основные направления реформирования органов прокуратуры, успехи ведомства в возвращении активов, полученных преступным путем, и противодействия киберпреступности. На встрече в Министерстве иностранных дел и по делам Содружества с руководством британского внешнеполитического ведомства украинской делегацией обсуждался вопрос борьбы с высокопоставленной преступностью и международного взаимодействия в этой сфере. Кроме того, в Королевской прокурорской службы (CPS) украинская и британская стороны обменялись опытом по проведению расследований транснациональной организованной преступности (прежде всего, по противодействию киберпреступности, торговли людьми и отмыванию доходов).

"Во времена, когда правонарушители давно "забыли" о границах государств, крайне важным является эффективное использование международно-правовых механизмов, а также новелл законодательства, направленных на недопущение легализации подозрительных активов", — подчеркнул Юрий Луценко. 4 мая делегация ведомства провела встречу с коллегами из британского центрального органа по вопросам международного сотрудничества (UKCA) по актуальным вопросам оказания правовой помощи в ходе уголовного производства и экстрадиции, по результатам которой согласованы дальнейшие шаги по укреплению двустороннего взаимодействия и повышения эффективности сотрудничества в рамках существующих международных инструментов.

В ходе визита в Лондон Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко дал интервью агентству Reuters и каналу BBC о ситуации в сфере противодействия коррупции и реформирования системы уголовной юстиции в Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Антикоррупционный суд, Великобритания, Лондон, Юрий Луценко.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

В МВД рассказали, кто может приехать в Киев на финал Лиги чемпионов Министр юстиции рассказал о новом пакете санкций против неплательщиков алиментов Афиша интересных событий в Украине на 5 - 6 мая

Последние новости

Медики рассказали, что фрукты полезно есть вместе с косточками Симпатичные парни, покорившие сердца девочек-подростков 90-х (Фото) Боевики обстреляли КПВВ "Гнутово", людей эвакуировали
Сегодня читают
01 Сенаторы США хотят от Луценко объяснений
02 Авианосная группа ВМС США начала операцию против ИГИЛ в Сирии
03 Киев направил ноту протеста России
04 "Везунчик" года: парень разбил спорткар в первый день покупки (Видео)
05 РФ отказалась предоставлять гарантии безопасности для ремонта ДФС
Новости сегодня
12:03 Головкин - Мартиросян: гонорары боксеров
12:03 В Украине растет доля проблемных кредитов
12:00 Израиль подтвердил отзыв своей кандидатуры в члены Совбеза ООН
11:57 Вера Брежнева порадовала пикантным снимком
11:55 За год количество безработных в Украине сократилось почти на 10%
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко одобрил изменения в законе об объединенных территориальных общинах
Порошенко одобрил изменения в законе об объединенных территориальных общинах
Новости: Сенаторы США хотят от Луценко объяснений по сотрудничеству с Мюллером
Сенаторы США хотят от Луценко объяснений
Новости: США восстанавливает Второй флот из-за действий РФ в мире
США восстанавливает Второй флот из-за действий РФ в мире
Новости: Рецепт дня: беляши с мясом
Рецепт дня: беляши с мясом
Добавить комментарий
0