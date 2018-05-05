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За год количество безработных в Украине сократилось почти на 10%

За год количество безработных в Украине сократилось почти на 10%
11:55 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: По данным ГСЗ, доля безработных мужчин и женщин среди безработных в Украине примерно равное количество.

Безработных в Украине стало меньше почти на 10%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

В частности, количество зарегистрированных безработных на конец марта 2018 года (по данным государственной службы занятости) составляла 366 900 человек. По сравнению с мартом прошлого года количество безработных уменьшилось на 9,8%.

Напомним, как сообщили в Госслужбе занятости, внутренняя статистика ГСЗ показывает, что безработных женщин и мужчин в Украине примерно одинаковое количество. Они имеют одинаковые возможности трудоустройства, равный доступ к различным услугам. Но люди сами по-разному используют эти возможности. В этом контексте мужчины более активны и более мобильны.

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Новости Украины, Безработные, Госстат, ГСЗ, Статистика.
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