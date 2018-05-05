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Супрун: Патриарх Варфоломей чувствует давление от противников автокефалии УПЦ

Ульяна Супрун и патриарх Варфоломей І
13:00 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Ульяна Супрун неожиданно встретила Варфоломея в аэропорту Ататюрк в Стамбуле и пообщалась с ним.

Патриарх Варфоломей пожаловался Ульяне Супрун на давление противников украинской автокефалии

Об этом написала в Twitter и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. 

"Поблагодарила за поддержку украинского народа. Он рассказал о давлении, которое чувствует от противников идеи автокефалии украинской православной церкви. Впрочем, это не помешает принять правильное решение", – написала Супрун.

Как сообщалось ранее, президент Петр Порошенко 17 апреля заявил, что подготовил обращение к Вселенскому патриарху с просьбой издать томос об автокефалии православной церкви в Украине.

18 апреля глава государства также официально принял от иерархов УПЦ КП и УАПЦ обращение для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

Кроме того, Верховная Рада 19 апреля приняла постановление о поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею по созданию Единой поместной украинской православной церкви.

22 апреля Порошенко сообщил о передаче соответствующих обращений Вселенскому патриархату и начало процедур, необходимых для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

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Новости Украины, Автокефалия, Патриарх Варфоломей, Ульяна Супрун, УПЦ.
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