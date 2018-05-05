Вятрович объяснил, почему памятник Ватутину остается в центре Киева

Памятник советскому военачальнику Ватутину в центре Киева, который находится непосредственно на его могиле, в соответствии с законодательством, должен там оставаться.

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Но как человек, который знает историю Украины, который знает историю Второй мировой войны, я не уверен, что Ватутин - это та фигура, которую мы должны чествовать", - отметил он.

По словам Вятровича, Ватутин является человеком, ответственным за смерть очень многих красноармейцев.

"Эти смерти объясняются только желанием Ватутина взять Киев к очередной годовщине октябрьской революции, как подарок вождю Иосифу Сталину", - отметил он, прибавив при этом, что "это точно не та фигура, которую мы должны прославлять".

Он выразил желание, чтобы в Украине не было топонимов, связанных с деятельностью военачальников Второй мировой войны, поскольку "большинство из них - это люди, о которых помнят лишь то, как они убивали других, как они посылали на смерть других".

Но он подчеркнул, что закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов содержит исключение относительно тех людей, которые участвовали во Второй мировой войне, участвовали в изгнании нацистов с территории Украины.

"Ситуация сложная. Мы должны понимать, что часть этих людей, которые воевали в Красной армии, действительно отдали свою жизнь за то, чтобы выгнать с территории Украины нацистов. Мы должны об этом помнить. Но вместе с тем они не принесли свободу на украинскую территорию", - подытожил Вятрович.