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Вятрович объяснил, почему памятник Ватутину остается в центре Киева

Владимир Вятрович
20:45 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Вятрович выразил желание, чтобы в Украине не было топонимов, связанных с деятельностью военачальников.

Памятник советскому военачальнику Ватутину в центре Киева, который находится непосредственно на его могиле, в соответствии с законодательством, должен там оставаться.

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Но как человек, который знает историю Украины, который знает историю Второй мировой войны, я не уверен, что Ватутин - это та фигура, которую мы должны чествовать", - отметил он.

По словам Вятровича, Ватутин является человеком, ответственным за смерть очень многих красноармейцев.

"Эти смерти объясняются только желанием Ватутина взять Киев к очередной годовщине октябрьской революции, как подарок вождю Иосифу Сталину", - отметил он, прибавив при этом, что "это точно не та фигура, которую мы должны прославлять".

Он выразил желание, чтобы в Украине не было топонимов, связанных с деятельностью военачальников Второй мировой войны, поскольку "большинство из них - это люди, о которых помнят лишь то, как они убивали других, как они посылали на смерть других".

Но он подчеркнул, что закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов содержит исключение относительно тех людей, которые участвовали во Второй мировой войне, участвовали в изгнании нацистов с территории Украины.

"Ситуация сложная. Мы должны понимать, что часть этих людей, которые воевали в Красной армии, действительно отдали свою жизнь за то, чтобы выгнать с территории Украины нацистов. Мы должны об этом помнить. Но вместе с тем они не принесли свободу на украинскую территорию", - подытожил Вятрович.

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Новости Украины, Владимир Вятрович, Киев, Памятник Ватутину.
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