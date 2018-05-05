В Украине планируют переименовать две области

В рамках закона о декоммунизации в Украине должны переименовать Днепропетровскую и Кировоградскую области.

Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает 24tv.ua со ссылкой на "Обозреватель".

Переименовано около тысячи, осталось еще 9 населенных пунктов, которые мы обнаружили. На очереди переименование двух областей. Для этого необходимо внести изменения в Конституцию. Насколько нам известно, уже собрано необходимое количество депутатских подписей для того, чтобы запустить этот процесс,– сказал он.

Кроме того, в Украине могут отменить лишние выходные, если праздничные дни приходятся на субботу или воскресенье.

Отметим, с 21 мая 2015 года в Украине действует закон о декоммунизации, запрещающий советскую символику и осуждающий коммунистический режим. В связи с ним, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.

Напомним, 19 мая 2016 года Верховная Рада проголосовала за переименование города Днепропетровск в Днепр. За соответствующий проект постановления проголосовали 247 народных депутатов. Однако для изменения названия области нужно вносить изменения в Конституцию Украины.