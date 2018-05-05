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Большинство сайтов по бронированию жилья и авиабилетов признаны небезопасными

Сайты могут быть небезопасными
23:20 Сб, 5 Май 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Если вы собираетесь забронировать гостиницу или авиабилет, стоит несколько раз проверить надежность выбранного ресурса.

Абсолютное большинство - 89% сайтов по бронированию жилья и авиабилетов не удовлетворяют требованиям цифровой безопасности, сообщает портал Travel Daily News со ссылкой на исследование компании Dashlane.

В рамках исследования были проанализированы 55 наиболее популярных туристических сайтов, каждому из которых компания присудила оценку от 1 до 5 баллов согласно пяти критериям безопасности. В частности, эксперты проверяли, насколько строгие требования сайты предъявляют к паролю пользователя.

В результате только шесть порталов (11% от общего числа) получили удовлетворительные баллы от четырех и выше. Среди худших в рейтинге с оценкой 1/5 оказались сайты по бронированию отелей Trivago, Agoda, Accor Hotels, а также Tripadvisor.

Порталы Hotels.com и Couchsurfing получили оценку 2/5. Сайт по бронированию отелей Booking.com, сервис по аренде автомобилей Hertz, а также поисковики авиабилетов Skyscanner и Momondo - 3/5.

Наивысших баллов удостоились сайты отелей Hilton и Marriott, а также портал круизной компании Royal Caribbean. Самым безопасным сайтом эксперты признали Airbnb - он единственный получил оценку 5/5.

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Новости Украины, Авиабилеты, Бронирование отелей, Интернет, Общество.
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