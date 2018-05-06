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В Минюсте подписан Порядок зачисления учеников в 1 класс

Минюст
00:09 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В понедельник Министерство образования и науки предоставит детальные разъяснения относительно действия Порядка.

Министерство юстиции согласовало Порядок зачисления учащихся в первый класс.

Об этом сообщается на странице Министерства образования и науки в сети Facebook.

"В Минюсте подписан Порядок зачисления учеников в 1 класс! Его ожидали все: и дети, и родители, и школы! Поэтому для поступления в школу первоклассников не будут вынуждать проходить никакие конкурсы на проверку знаний. Все будут иметь гарантированный доступ к образованию поближе к местожительству. Это - один из важных принципов реформы образования Новая Украинская Школа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ вступит в силу после опубликования в «Официальном вестнике Украины» - 8 мая. Ознакомиться с ним можно на сайте Министерства образования и науки.

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