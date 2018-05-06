МОН обяжет вузы предоставлять некоторым учащимся бесплатные общежития

Министерство образования Украины обяжет руководство профессиональных и профессионально-технических вузов предоставлять бесплатное проживание в общежитиях во время вступления и в период обучения для определенных категорий учащихся, сообщила пресс-служба МОН Украины.

"Проект предусматривает бесплатное предоставление мест в общежитиях иногородним учащимся, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, не только на период обучения, но и при поступлении", – говорится в сообщении МОН.

В документе отмечается определенная процедура поселения в общежитие и выселение из него, а также правила проживания. Кроме того, при наличии свободных мест руководство профессионального (профессионально-технического) учреждения по согласованию с профсоюзом может на договорной основе поселить в общежитие работников учебного заведения, не имеющие другого жилья. В договоре будет определяться оплата за предоставление жилой площади и жилищно-коммунальных услуг.

Также менее, чем на один год на свободные места в общежитии на платных условиях по договору могут быть размещены другие лица.

Отмечается, что документ устанавливает минимальную норму жилой площади на одного человека не менее 6 кв. м.

"Руководство учебного заведения и работники общежития должны обеспечить в общежитии необходимые условия для проживания, самостоятельной работы, отдыха, быта, физической культуры, воспитательной работы, в том числе разумное приспособление для проживания лиц с инвалидностью", – подчеркнули в министерстве.

Вместе с тем, лица, проживающие в общежитии, имеют право участвовать в решении вопросов, связанных с улучшением жилищно-бытовых условий, требовать своевременного ремонта или замены оборудования, стало непригодным для использования.