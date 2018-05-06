Некоторым вузам могут разрешить проводить вступительные экзамены

Художественным и другим вузам могут разрешить ввести вступительные экзамены, чтобы распознать талант.

Об этом сказал заместитель министра образования и науки Украины Юрий Рашкевич представителям СМИ в Ивано-Франковске перед заседанием круглого стола с участием ректоров художественных высших учебных заведений Украины.

«ВНО нельзя отменить, вот только где его оптимальное применение – вопрос дискуссионный. У нас ВНО возникло как инструмент для борьбы со злоупотреблениями при поступлении в вуз, в борьбе с коррупцией, и оно продолжает играть очень положительную роль. Впрочем, есть другая сторона вопроса. ВНО заменяет вступительные экзамены. И очень много вузов, в том числе и художественные, жалуются на то, что ВНО обезличивает талант. Во всем мире отбор в художественные вузы проводится на основе таланта, а не на основе знания украинского языка, истории или математики. Мы идем к тому, если ВНО займет свое место на выходе из школы, и аттестат станет допуском к системе высшего образования, то дальше университеты и институты будут сами решать: кто будет принимать без экзаменов, а кто устроит творческие или углубленные научные экзамены. К этому надо идти очень осторожно», - сказал Рашкевич.

Он отметил, что введение вступительных экзаменов также касается медицинских и педагогических вузов, поскольку «пока в Украине никто не выясняет, способен ли человек к педагогической работе», из-за чего большое количество специалистов с педобразованием не работают по специальности.

Как сообщалось, в Ивано-Франковске круглый стол с участием ректоров художественных вузов организовали в рамках художественного фестиваля «Карпатское пространство», который продлится до 6 мая.