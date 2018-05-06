Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 06.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Во Франции прошли массовые акции протеста против политики Макрона
Во Франции прошли массовые акции протеста против политики Макрона
Новости: МОН обяжет вузы предоставлять некоторым учащимся бесплатные общежития
МОН обяжет вузы предоставлять некоторым учащимся бесплатные общежития
Новости: Головкин нокаутировал Мартиросяна
Головкин нокаутировал Мартиросяна
Новости: Гай Ричи снимет криминальный фильм в духе своего раннего творчества
Гай Ричи снимет криминальный фильм в духе своего раннего творчества
X

Некоторым вузам могут разрешить проводить вступительные экзамены

МОН Украины
07:44 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Внешнее независимое оценивание отменить нельзя, но его применение – вопрос дискуссионный.

Художественным и другим вузам могут разрешить ввести вступительные экзамены, чтобы распознать талант.

Об этом сказал заместитель министра образования и науки Украины Юрий Рашкевич представителям СМИ в Ивано-Франковске перед заседанием круглого стола с участием ректоров художественных высших учебных заведений Украины.

«ВНО нельзя отменить, вот только где его оптимальное применение – вопрос дискуссионный. У нас ВНО возникло как инструмент для борьбы со злоупотреблениями при поступлении в вуз, в борьбе с коррупцией, и оно продолжает играть очень положительную роль. Впрочем, есть другая сторона вопроса. ВНО заменяет вступительные экзамены. И очень много вузов, в том числе и художественные, жалуются на то, что ВНО обезличивает талант. Во всем мире отбор в художественные вузы проводится на основе таланта, а не на основе знания украинского языка, истории или математики. Мы идем к тому, если ВНО займет свое место на выходе из школы, и аттестат станет допуском к системе высшего образования, то дальше университеты и институты будут сами решать: кто будет принимать без экзаменов, а кто устроит творческие или углубленные научные экзамены. К этому надо идти очень осторожно», - сказал Рашкевич.

Он отметил, что введение вступительных экзаменов также касается медицинских и педагогических вузов, поскольку «пока в Украине никто не выясняет, способен ли человек к педагогической работе», из-за чего большое количество специалистов с педобразованием не работают по специальности.

Как сообщалось, в Ивано-Франковске круглый стол с участием ректоров художественных вузов организовали в рамках художественного фестиваля «Карпатское пространство», который продлится до 6 мая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Вступительные экзамены, вуз, ЗНО, МОН Украины, Новости Украины, Образование, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Прогноз погоды на 6 мая в Украине: немного посвежеет Супрун: Патриарх Варфоломей чувствует давление от противников автокефалии УПЦ За год количество безработных в Украине сократилось почти на 10%

Последние новости

Восхищает и завораживает: красивое оружие как произведение искусства (Фото) Ирина Шейк опубликовала фото, которым опровергла слухи о беременности Улыбка до ушей: всякие разные мелкие неприятности
Сегодня читают
01 Бокс. Тони Беллью нокаутировал Дэвида Хэя
02 Обнаружена зависимость между группой крови и мужской потенцией
03 Смех до слез: мужчины, которым не знакомо понятие "безопасности"
04 Меган Маркл и принц Гарри посоветовали гостям брать с собой еду на свадьбу
05 Ломаченко - Линарес: украинец завершил подготовку к бою
Новости сегодня
07:50 Врачи назвази продукты, увеличивающие остроту зрения
07:46 Роналду пожелал скорейшего выздоровления Алексу Фергюсону
07:36 Холли Берри сыграет главную роль в боевике "Джон Уик 3"
07:30 СБУ: В Киевской области за взятку задержан сотрудник Службы безопасности
07:13 НБА: "Кливленд" вырвал победу у "Торонто"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко подписал закон: села могут присоединяться к большим городам
Села и поселки теперь могут присоединяться к большим городам
Новости: США запретили беспошлинный ввоз 155 товаров из Украины
США запретили беспошлинный ввоз товаров из Украины
Новости: "Он нам не царь": в России почти 1600 задержанных
"Он нам не царь": в России почти 1600 задержанных
Новости: Рецепт дня: клубничный тарт со сметанной заливкой
Рецепт дня: клубничный тарт со сметанной заливкой
Добавить комментарий
0