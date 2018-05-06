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Следовавший из Киева в Грецию самолет внепланово приземлялся в аэропорту Одессы

Международный аэропорт Одессы
14:30 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В международном аэропорту Одессы совершил вынужденную посадку пассажирский самолет, который летел из Киева в Грецию.

Следовавший из Киева в Грецию пассажирский самолет совершил незапланированную посадку в международном аэропорту г.Одесса из-за ухудшения состояния здоровья одной из пассажирок, сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"Пол часа назад пассажирский самолет, следовавший из Киева в Грецию, вынужден был совершить экстренную посадку в международном аэропорту Одессы по состоянию здоровья одной из пассажирок, гражданки Украины, которой стало плохо", - написал он на своей странице в Фейсбуке в воскресенье днем.

По словам Р.Форостяка, экстренные службы доставили женщину в медицинское учреждение, а самолет продолжил следование по маршруту без нее.

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Новости Украины, Вынужденная посадка, Международный аэропорт Одессы, Пассажирский самолет, Рейс из Киева в Грецию.
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