Следовавший из Киева в Грецию самолет внепланово приземлялся в аэропорту Одессы

Следовавший из Киева в Грецию пассажирский самолет совершил незапланированную посадку в международном аэропорту г.Одесса из-за ухудшения состояния здоровья одной из пассажирок, сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"Пол часа назад пассажирский самолет, следовавший из Киева в Грецию, вынужден был совершить экстренную посадку в международном аэропорту Одессы по состоянию здоровья одной из пассажирок, гражданки Украины, которой стало плохо", - написал он на своей странице в Фейсбуке в воскресенье днем.

По словам Р.Форостяка, экстренные службы доставили женщину в медицинское учреждение, а самолет продолжил следование по маршруту без нее.