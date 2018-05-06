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Супрун посоветовала, как уберечься от "лишнего" солнца

Супрун посоветовала, как уберечься от "лишнего" солнца
15:37 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун посоветовала украинцам пользоваться солнцезащитным кремом, чтобы снизить риск рака кожи.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун советует украинцам пользоваться солнцезащитными кремами для снижения риска рака кожи. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Не забывайте, что солнце полезно для нас лишь в разумных пределах. Ультрафиолетовое излучение и жара могут быть вредными для здоровья. Чрезмерное пребывание на солнце является одним из факторов риска развития рака кожи", - подчеркнула Супрун.

При этом она отметила, что по данным Всемирной организации здравоохранения, около 3 миллионов случаев рака кожи диагностируется ежегодно по всему миру.

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Поэтому Супрун призывает обязательно наносить солнцезащитный крем каждый раз перед выходом на улицу.

"Фонд рака кожи рекомендует каждому, независимо от цвета кожи, использовать солнцезащитный крем не только в период жары, но и в течение всего года. По рекомендациям Американской академии дерматологии, пользуйтесь солнцезащитным средством из SPF (Sun Protector Factor) не менее 30. Это может быть крем, гель, спрей и прочее. Наносить его лучше за 30 минут до выхода на солнце", - добавила она.

Также глава Минздрава напомнила основные правила защиты во время жары:

  • находиться как можно меньше на солнце, особенно в наибольшую жару (с 11 до 16 часов); 
  • быть осторожными с загаром, поскольку он в действительности является признаком того, что кожа пострадала от ультрафиолетового излучения и пытается "защититься"; 
  • носить шляпу, одежду с длинными рукавами и штаны для защиты от солнечных лучей; 
  • пить больше воды.

Кроме того, Супрун рекомендует избегать посещения соляриев, поскольку дополнительное ультрафиолетовое излучение может повышать риски рака кожи.

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Новости Украины, Жара, Снижение рака кожи, Советы, Солнцезащитный крем, Ульяна Супрун.
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