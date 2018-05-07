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Нападение на "киборга": организатором был гражданин РФ

СБУ
07:11 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: В СБУ говорят, что задержали напавших на участника АТО, защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича.

Сотрудники Службы безопасности Украины выяснили, что организатором нападения на участника АТО Дмитрия Вербича является гражданин России, который покинул территорию Украины 4 мая и скрывается в Польше.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, правоохранители задержали участников нападения на участника антитеррористической операции защитника Донецкого аэропорта.

"Правоохранители задокументировали, что второго мая этого года группа злоумышленников совершила нападение на участника АТО - защитника Донецкого аэропорта, который получил, в частности ножевое ранение. Установлено, что большинство нападавших выехали в Харьков, где по информации СБУ были задержаны сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.

Оперативники СБУ задокументировали, что организатором нападения на участника АТО является гражданин России, который покинул территорию Украины 4 мая и скрывается в Польше.

"Все фигуранты дела установлены и для проведения неотложных следственных действий будут доставлены в Киев. Досудебное следствие продолжается", - подытожили в спецслужбе.

Ранее СМИ сообщили, что в воскресенье, 6 мая, в Харькове сотрудники СБУ задержали группу молодых людей, которые избили в Киеве участника АТО Дмитрия Вербича. Молодые люди позиционируют себя как антифашисты. Один из задержанных имел при себе паспорт гражданина России на имя Вячеслава Лукичева.

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Новости Украины, Дмитрий Вербич, Нападение на участника АТО, СБУ, Украина, Участник АТО.
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