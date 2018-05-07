Нападение на "киборга": организатором был гражданин РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины выяснили, что организатором нападения на участника АТО Дмитрия Вербича является гражданин России, который покинул территорию Украины 4 мая и скрывается в Польше.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, правоохранители задержали участников нападения на участника антитеррористической операции защитника Донецкого аэропорта.

"Правоохранители задокументировали, что второго мая этого года группа злоумышленников совершила нападение на участника АТО - защитника Донецкого аэропорта, который получил, в частности ножевое ранение. Установлено, что большинство нападавших выехали в Харьков, где по информации СБУ были задержаны сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.

Оперативники СБУ задокументировали, что организатором нападения на участника АТО является гражданин России, который покинул территорию Украины 4 мая и скрывается в Польше.

"Все фигуранты дела установлены и для проведения неотложных следственных действий будут доставлены в Киев. Досудебное следствие продолжается", - подытожили в спецслужбе.

Ранее СМИ сообщили, что в воскресенье, 6 мая, в Харькове сотрудники СБУ задержали группу молодых людей, которые избили в Киеве участника АТО Дмитрия Вербича. Молодые люди позиционируют себя как антифашисты. Один из задержанных имел при себе паспорт гражданина России на имя Вячеслава Лукичева.