Россияне в Лиссабоне устроили марш с флагами террористов Донбасса

Российская делегация перед открытием песенного конкурса Евровидение-2018 в Лиссабоне провела акцию "Бессмертный полк", участники которой несли, в частности, флаги т.н. "ЛНР" и "ДНР".

Об этом "Громадському радио" сообщил глава Союза украинцев в Португалии Павел Садоха, который наблюдал за акцией.

Отмечается, что участники акции, кроме портретов якобы своих родственников, принимавших участие во Второй мировой войне, несли также флаги РФ, Украины, Беларуси и Грузии.

Возглавила шествие певица Юлия Самойлова, которая представляет РФ на Евровидении-2018.

Украинцы, которые живут в Лиссабоне, также пошли на акцию, но надев футболки с оскорбительными надписями в адрес президента России.

"Мы пошли на акцию, чтобы зафиксировать, кто там есть, какую использует символику и кто является организатором акции. На площади рядом с российскими флагами были флаги т.н. "ДНР" и "ЛНР". У некоторых участников акции с флагами Украины мы спрашивали, действительно ли они являются украинцами. Они сказали, что нет. Были также флаги Грузии. Человек, который держал этот флаг, сказал, что он белорус. Были флаги других стран, но люди, которые их несли, вряд ли были представителями тех стран", - рассказал Садоха.

По оценкам председателя Союза украинцев в Португалии, в акции приняли участие не менее 300 участников.