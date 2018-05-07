Как украинцы относятся к вступлению в ЕС и НАТО

45,9% украинцев считают, что Украина должна идти в интеграционном направлении вступления в Европейский Союз, а вступление в Североатлантический Альянс поддерживают 41,4% населения.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно опросу, 8,9% респондентов считают, что Украина должна идти в направлении вступления в Таможенный союз, еще 31,6% - Украине не следует ориентироваться на вступление ни в ЕС, ни в Таможенный союз. В то же время 12,9% опрошенных не определились со своим мнением относительно интеграционного направления Украины, а 0,7% отказались отвечать.

Вступление в НАТО поддерживают 41,4% респондентов, тогда как 37,8% не поддерживают этого. Еще 20% не определились со своим мнением, а 0,9% отказались ответить на вопрос. Согласно исследованию, 75,3% украинцев считают, что руководство государства ведет страну в неправильном направлении, 10,4% - в правильном направлении.

Не определились со своим мнением 14%, отказались ответить на вопрос - 0,3%.

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, проевропейский вектор и вступление в НАТО больше поддерживают на западе Украины. По мнению украинцев, из предложенного перечня проблем первоочередными для Украины являются прекращение войны на Востоке - 61,7%, создание рабочих мест - 33,5%, повышение зарплат и пенсий - 31,9%, преодоление коррупции - 29% и снижение тарифов на коммунальные услуги - 19,1%.

*** Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос общественного мнения с 5 по 19 апреля 2018 года. Методом личного интервью опрошено 2004 респондента, проживающие в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме Крыма и оккупированного Донбасса) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.