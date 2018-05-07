ВСУ смогут получить новый пожарный танк

ГП "Львовский бронетанковый завод" (ЛБТЗ), входящий в состав госконцерна "Укроборонпром", готово развернуть серийное производство нового пожарного танка ГПМ-72 и ожидает решения военного госзаказчика о принятии новой бронетехники на вооружение ВС Украины.

Согласно сообщению пресс-службы госконцерна в понедельник, на сегодняшний день Минобороны уже принято решение о передаче ГПМ-72 на подконтрольную эксплуатацию ВСУ, по завершении которой, рассчитывают на ЛБТЗ, военным заказчиком будет принято решение о принятии танка на вооружение ВСУ и начале его серийного производства.

Как уточняют в госконцерне, предназначенный для проведения аварийно-спасательных работ на складах, арсеналах, базах хранения взрывоопасных изделий, новый ГПМ-72 создан ЛБТЗ в инициативном порядке за счет собственных средств.

Новый ГПМ-72 оснащен пожарной цистерной вместимостью 20 т, современным пожарным насосом и лафетом, обеспечивающими возможность тушения пожара на расстоянии до 100 м. Машина имеет повышенную проходимость и защиту экипажа от поражения различными типами боеприпасов и огня: танк имеет 30-мм броню, оснащен фильтровентиляционной установкой и режимом полива для снижения температуры корпуса бронетехники.

Высокая эффективность нового ГПМ-72 подтверждена в ходе эксплуатации при пожаре на складе боеприпасов ВСУ под Винницей в сентябре 2017 года, отмечает пресс-служба.