В Украине 8 и 9 мая полиция переходит на усиленный режим

В Украине 8 и 9 мая большинство региональных подразделений полиции перейдут на усиленный вариант несения службы, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Нацполиции со ссылкой на С.Князева, в ведомстве прогнозируют некоторое напряжение оперативной обстановки в ряде регионов страны, в частности - в г.Киеве, а также в Запорожской и Днепропетровской областях.

В то же время, по словам С.Князева, полиция имеет достаточно сил и средств, которые в случае необходимости будут немедленно применяться.

"Гражданам нашей страны можно не волноваться, отдыхать, отдавать дань – все будет хорошо. Мы обеспечим порядок", - подчеркнул он.

В Украине 8 и 9 мая будут отмечать День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне.