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На Троицу назначили 12 дополнительных поездов: список

На Троицу назначили 12 дополнительных поездов
18:58 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости Украины: "Укрзализныця" назначила 12 дополнительных поездов на Троицу.

ПАО "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на Троицу, которая в этом году приходится на 27-28 мая. Об этом сообщается на сайте УЗ. Так, сейчас уже есть в продаже билеты на 9 дополнительных поездов и 3 авиарейса.

Дополнительные поезда на Троицу

Поезд № 191/192 Киев-Львов будет курсировать 25, 26 и 28 мая.

Поезд № 243/244 Киев-Львов осуществит рейсы 26 и 28 мая. 

Поезд № 197/198 Киев-Ковель отправится в рейсы 25 и 28 мая.

Поезд № 177 Киев-Хмельницкий будет курсировать 27 мая.

Поезд № 292/291 Хмельницкий-Киев будет курсировать в направлении Киева 25 мая и в Хмельницкий 29 мая.

Поезд № 164/163 Киев-Харьков совершит рейсы 26 и 28 мая.

Поезд № 242 Кременчуг-Киев отправится 25 мая в Киев, а обратно из Киева отправится 29 мая.

Поезд № 780/779 Винница-Сумы будет курсировать 25, 26, 27, 28 мая.

Поезд № 276/275 Львов-Днепр будет курсировать 27, 29 мая в Днепра и 28, 30 мая - во Львов.

Дополнительные рейсы на Троицу

Поезд № 92 Константиновка-Одесса осуществит дополнительные рейсы 25, 27, 29 мая и обратно 24, 26, 28, 30 мая.

Поезд № 747/748 Киев-Тернополь в дополнительный рейс отправится 26 мая, в обратном направлении - 27 мая.

Поезд № 787 Харьков-Константиновка в дополнительные рейсы отправится 26, 28, 29 и 30 мая. Из Константиновки поезд отправится 24, 27, 29 и 30 мая.

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Новости Украины, Дополнительные поезда, Поезда, Троица, Укрзализныця.
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