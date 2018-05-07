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В Польше украинцам грозит 20 лет тюрьмы за перевоз наркотиков

Польские пограничники разоблачили наркокурьеров из Украины
20:01 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: pk.gov.pl

Новости Украины: Трем украинцам, которые везли наркотики из Испании в Россию, грозит 20 лет тюрьмы в Польше.

Польская прокуратура внесла в Окружной суд в Перемышле обвинительный акт против трех граждан Украины, которых подозревают в контрабанде наркотиков из Евросоюза и России.

Как пишет "Польское радио", на скамье подсудимых оказались двое мужчин и женщина, которых считают членами организованной преступной группы: 39-летний Виктор К., 46-летний Евгений С. и 34-летняя Ольга П. За совершенные преступления обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Деятельность группы была направлена на совершение преступлений против положений Закона о борьбе с наркотиками. Злоумышленники вывозили из ЕС в Украину крупные партии наркотиков.

Остановить поток контрабанды удалось сотрудникам Пограничной службы Польши. В частности, обвиняемые ответят в суде за попытку вывоза из Польши в Украину через пограничный пункт пропуска "Корчевая-Краковец" большого количества гашиша общим весом 237 кг. Наркотики перевозили из Испании в Россию.

Их прятали в специальных конструкциях легковых автомобилей марок BMW X6 и BMW X5 с украинской регистрацией.

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Новости Украины, Евросоюз, Корчевая - Краковец, Наркотики, Польша.
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