В Польше украинцам грозит 20 лет тюрьмы за перевоз наркотиков

Польская прокуратура внесла в Окружной суд в Перемышле обвинительный акт против трех граждан Украины, которых подозревают в контрабанде наркотиков из Евросоюза и России.

Как пишет "Польское радио", на скамье подсудимых оказались двое мужчин и женщина, которых считают членами организованной преступной группы: 39-летний Виктор К., 46-летний Евгений С. и 34-летняя Ольга П. За совершенные преступления обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Деятельность группы была направлена на совершение преступлений против положений Закона о борьбе с наркотиками. Злоумышленники вывозили из ЕС в Украину крупные партии наркотиков.

Остановить поток контрабанды удалось сотрудникам Пограничной службы Польши. В частности, обвиняемые ответят в суде за попытку вывоза из Польши в Украину через пограничный пункт пропуска "Корчевая-Краковец" большого количества гашиша общим весом 237 кг. Наркотики перевозили из Испании в Россию.

Их прятали в специальных конструкциях легковых автомобилей марок BMW X6 и BMW X5 с украинской регистрацией.