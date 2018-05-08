Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 08.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Американский БПЛА провел разведку на территории Украины на границе с РФ
Американский БПЛА провел разведку на территории Украины на границе с РФ
Новости: Волкер: Давление на Россию будет продолжаться пока она не вернет Крым Украине
Волкер: Давление на Россию будет продолжаться пока она не вернет Крым Украине
Новости: Лига Европы: стал известен арбитр финала между "Марселем" и "Атлетико"
Лига Европы: стал известен арбитр финала между "Марселем" и "Атлетико"
Новости: В Китае обнаружили гробницу, которой 1800 лет
В Китае обнаружили гробницу, которой 1800 лет
X

Волкер: Давление на Россию будет продолжаться пока она не вернет Крым Украине

Курт Волкер
02:25 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: По мнению спецпредставителя США, Россия вернет Крым, как вернула независимость странам Балтии

Москва может вернуть Крым Украине так же, как вернула независимость трем балтийским государствам несмотря на признание их советскими республиками в течение длительного времени.

Такое убеждение высказал в понедельник спецпредставитель США по вопросам переговоров по Украине Курт Волкер.

"Они (россияне – ред.) будут говорить одни вещи (о перспективах возвращения Крыма – ред.), мы – другие, но увидим, что произойдет в перспективе. Страны Балтии были оккупированы Советским Союзом в течение десятков лет, и в итоге все изменилось", - заметил Волкер.

В этой связи он подчеркнул, что проблема Крыма является достаточно сложной. Однако он заметил, что смотрит "с большим увлечением" на предшественников относительно политики непризнания аннексии балтийских государств.

Он также отметил, что давление санкций на Россию будет продолжаться, пока она не вернет Крымский полуостров Украине. По его словам, "крымский" пакет санкций против России был четким месседжем: "Вторжение в другую страну и захват ее территории, ее аннексия, провозглашение своей собственностью – это просто недопустимо, и мы не собираемся мириться с этим".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Балтия, Курт Волкер, Оккупированный Крым, Россия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Что мы искали в Google на прошлой неделе Как украинцы относятся к вступлению в ЕС и НАТО В КГГА отрицают нехватку жилья для туристов

Последние новости

Смех до слез: лютые примеры изобретательности, которая не знает границ СМИ: Экс-нардеп от Партии регионов был задержан в Дубае за поддельный паспорт Девушка весом 100 кг показала, что целлюлит может быть сексуальным (Фото)
Сегодня читают
01 Ученые рассказали о самых полезных крупах для похудения
02 Гроза и ветер: киевлян предупреждают об ухудшении погоды
03 В Новой Зеландии появилась гигантская трещина на поле
04 Киевом прошли сильные ливни с грозами: потрясающие фото, видео
05 В Оксфорде произошла стрельба, были слышны взрывы
Новости сегодня
02:46 Руслана готовит живое шоу в день финала Евровидения-2018
02:40 США ввели санкции против 20 компаний Венесуэлы за наркотрафик
02:10 MLPerfl: Анонсирован выпуск универсального теста для проверки ИИ на "разумность"
01:46 Ремонт дорог на Эстакадном съезде: В Киеве частично ограничат движение
01:37 США, Финляндия и Швеция подпишут договор о сотрудничестве в сфере обороны
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В НПУ задумались об открытии филиалов полицейской академии в Ровно и Мариуполе
В НПУ задумались об открытии филиалов полицейской академии в Ровно и Мариуполе
Новости: Во вторник Трамп объявит о своем решении по поводу иранского атома
Во вторник Трамп объявит о своем решении по поводу иранского атома
Новости: Трамп не поедет в Иерусалим
Трамп не поедет в Иерусалим
Новости: Эмили Ратажковски кардинально сменила имидж
Эмили Ратажковски кардинально сменила имидж
Добавить комментарий
0