Волкер: Давление на Россию будет продолжаться пока она не вернет Крым Украине

Москва может вернуть Крым Украине так же, как вернула независимость трем балтийским государствам несмотря на признание их советскими республиками в течение длительного времени.

Такое убеждение высказал в понедельник спецпредставитель США по вопросам переговоров по Украине Курт Волкер.

"Они (россияне – ред.) будут говорить одни вещи (о перспективах возвращения Крыма – ред.), мы – другие, но увидим, что произойдет в перспективе. Страны Балтии были оккупированы Советским Союзом в течение десятков лет, и в итоге все изменилось", - заметил Волкер.

В этой связи он подчеркнул, что проблема Крыма является достаточно сложной. Однако он заметил, что смотрит "с большим увлечением" на предшественников относительно политики непризнания аннексии балтийских государств.

Он также отметил, что давление санкций на Россию будет продолжаться, пока она не вернет Крымский полуостров Украине. По его словам, "крымский" пакет санкций против России был четким месседжем: "Вторжение в другую страну и захват ее территории, ее аннексия, провозглашение своей собственностью – это просто недопустимо, и мы не собираемся мириться с этим".