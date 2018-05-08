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Минюст: В Украине насчитывается более 200 тыс. злостных неплательщиков алиментов

Мамы с детьми на прогулке
04:56 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: 6 февраля 2018 года вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов.

На исполнении Государственной исполнительной службы находится 207 тысяч производств о принудительном взыскании алиментов с лиц, которые более 6 месяцев их не платят.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сейчас на исполнении Государственной исполнительной службы находится 207 тысяч производств о принудительном взыскании алиментов с лиц, которые более 6 месяцев не платят алименты. Из них 86 тысяч производств - по отношению к родителям, которые больше года игнорируют обязанность уплаты алиментов», - отметила Глущенко.

Она напомнила, что 6 февраля 2018 года вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов, который накладывает на недобросовестных родителей ряд ограничений, в частности в праве выезда за границу, пользование автомобилем и оружием. Кроме того, законом вводится новый способ воздействия на должников - выполнение общественно-полезных работ.

В то же время заместитель министра отметила, что работа Минюста в направлении усиления ответственности родителей за неуплату алиментов на законодательном уровне продолжается и в ближайшее время ожидаются новые изменения в этой сфере. В частности, при участии народных депутатов Ирины Луценко и Андрея Иванчука подготовлен второй пакет законодательных инициатив, которые введут еще более жесткие меры стимулирования родителей к уплате алиментов.

Ранее министр юстиции Павел Петренко заявил, что второй пакет законодательных инициатив по усилению ответственности за неуплату алиментов, внесенный в Верховную Раду в апреле, может быть принят в ближайшие недели.

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Новости Украины, Алименты, Государственная исполнительная служба, Минюст, Светлана Глущенко.
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