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УЗ назначит новый поезд маршрутом к Азовскому морю

ЧС4-049 на вокзале в Киеве
14:33 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: "Укрзализныця" внесет изменения в график следования поездов Киев-Новоалексеевка, Трускавец-Киев.

Для максимально полного обеспечения потребностей пассажиров в пассажирских перевозках в летний период 2018 года, в частности, в направлении побережья Азовского и Черного моря, "Укрзализныця" планирует дополнительно назначить новый поезд № 212/211 сообщением Новоалексеевка - Харьков.

Как сообщили в пресс-службе компании, он будет назначен в общем движении с поездом №12/11 сообщением Киев - Новоалексеевка как двухгруппный.

"Размен поездов происходит на станции Новоалексеевка. В связи с этим корректируется расписание движения поездов, проводятся аттестационные мероприятия с целью выведения данных поездов на общий аттестационный уровень",- отметили в ПАО.

В результате с 31 мая временно приостановлена продажа билетов на поезда №12/11 Киев – Новоалексеевка, №50/49 Трускавец - Киев.

"Приносим извинения за временные неудобства. Продажа проездных документов будет открыта в ближайшее время",- сказали в пресс-службе, уточнив, что продажа билетов на даты с 31 мая будет открыта на следующей неделе.

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Новости Украины, График поездов, Железная дорога, УЗ, Укразализныця, Украина.
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