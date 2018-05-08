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Новости: Пенсионный фонд пересчитал пенсии для работающих пенсионеров
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Пенсионный фонд пересчитал пенсии для работающих пенсионеров

Пенсии
17:13 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Пенсионный фонд автоматически пересчитал пенсии, в результате чего средний размер повышения составил почти 75 гривень.

Пенсионный фонд Украины пересчитал пенсии для 2,7 млн работающих пенсионеров, сообщается на сайте фонда.

"В результате автоматического перерасчета пенсий для тех пенсионеров, которые продолжали работать, были пересчитаны пенсионные выплаты для 2,74 миллиона граждан", - сказано в сообщении.

Перерасчет проводился с 1 апреля этого года для пенсионеров, которые имеют не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.

По результатам перерасчета размер пенсионных выплат увеличился у 2 миллионов пенсионеров, а средний размер повышения составил 74,75 грн, отметили в фонде.

Также сообщается, что на выплату пересчитанных пенсий ежемесячно направляется 150 млн грн.

Минимальная пенсия по возрасту в Украине с 1 января 2018 года составляет 1452 грн, что на 16,4% больше по сравнению с 1 января 2017 года.

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Новости Украины, Выплаты пенсий, Пенсии, Пенсионеры, Пенсионный фонд, Пересчет пенсий, Украина.
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