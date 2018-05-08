Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 08.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина в ООН представит доклад о борьбе с российской пропагандой
Украина в ООН представит доклад о борьбе с российской пропагандой
Новости: Евровидение 2018: первый полуфинал (Онлайн)
Евровидение 2018: первый полуфинал (Онлайн)
Новости: Теннис. Свитолина не смогла пробиться в третий раунд турнира в Мадриде
Теннис. Свитолина не смогла пробиться в третий раунд турнира в Мадриде
Новости: Гостинный двор решением суда остается в собственности Киева
Гостинный двор решением суда остается в собственности Киева
X

У коммуниста Симоненко СБУ нашли пистолет и агитацию "госпереворота"

Пистолет Стечкина
21:56 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейбсук

Новости Украины: СБУ провела обыски у лидера КПУ Петра Симоненко, в ходе которых обнаружила пророссийские агитационные материалы о захвате власти и пистолет Стечкина.

Служба безопасности Украины провела обыски у лидера КПУ Петра Симоненко, у него изъяты предмет, похожий на пистолет Стечкина.

"Следователи СБУ провели обыски у гражданина Украины Петра Симоненко", - сообщает пресс-центр СБУ на странице в соцсети Фейсбук во вторник.

По информации спецслужбы, обыск прошел в рамках уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

"Во время следственных действий вместе с агитационными материалами, направленными на насильственное изменение и свержение конституционного строя или захват государственной власти, также изъяты предметы, похожие на пистолет АПС с глушителем и 120 патронов к нему", – сказано в сообщении.

СБУ также обнародовала на своей странице в соцсети Фейсбук фотографии, на которых запечатлен человек, похожий на П.Симоненко, а также агитационные материалы КПУ и пистолет с глушителем.

"Глава СБУ Василий Грицак отметил, что кремлевский вирус проплаченных "госпереворотов" в Украине нашел очередной "организм". Но в отличие от предшественников московские кураторы гранатомета Симоненко уже не доверили, ведь сами вполне осознают бутафорность очередного претендента на роль российской "Авроры" в Киеве", - сообщил пресс-центр СБУ.

Ранее в этот день сотрудники СБУ провели обыски у руководителей компартии в Киеве и Киевской области, во время которых обнаружены агитационные материалы с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима. Во время обысков правоохранители обнаружили агитационные материалы с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима, которые планировалось по заказу российских кураторов распространять 9 мая с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в Украине и провоцирования силовых столкновений между активистами общественно-политических объединений.

В СБУ указали, что следователи осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения действий с целью захвата государственной власти и государственной измены (ч.1 ст.109, ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины).

В ходе расследования правоохранители установили механизм организации по поручению российских кураторов проплаченных акций протеста для дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя или захват государственной власти.

В свою очередь народный депутат Украины (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) Игорь Мосийчук сообщил, что обыски также проводились у лидера КПУ Петра Симоненко и лидера комсомола Михаила Кононовича. "В жилье руководителя запрещенной КПУ Петра Симоненко и руководителя тоже запрещенного комсомола Украины Михаила Кононовича СБУ проводит обыски", - написал он на странице в Фейсбуке.

Кроме того, информация об обысках есть и на странице М.Кононовича в Фейсбуке: "У главы Комсомола Украины Михаила Кононовича СБУ проводит обыски. Власть руками СБУ пытается сорвать в Украине празднование 9 Мая".

Это сообщение проиллюстрировано фотографиями обыска, на которых видны, в частности, предметы с коммунистической символикой.

Позднее на сайте КПУ появилось сообщение, согласно которому силовики проводят обыски в офисе Компартии в Киеве, а перед этим обыски проходили у П.Симоненко и М.Кононовича.

В Компартии также утверждают, что продемонстрированные "агитационные материалы с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима" не имеют отношения к КПУ.

Как известно, с 2015 года в Украине запрещена деятельность Коммунистической партии Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Государственная измена, КПУ, Обыски, Петр Симоненко, СБУ, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

День памяти и День победы: как отмечается, история праздника Сегодня в Украине - День памяти и примирения Минюст: В Украине насчитывается более 200 тыс. злостных неплательщиков алиментов

Последние новости

Вот какие последствия ожидали людей, которые отказались покинуть свой дом (Фото) Минобороны анонсировали масштабное строительство хранилищ боеприпасов Эксперты рассказали, как распространяется рак
Сегодня читают
01 Ученые рассказали о самых полезных крупах для похудения
02 Эксперты рассказали, как распространяется рак
03 В Запорожье горел титано-магниевый комбинат
04 Алексеев удивил зрителей "Евровидения" (Видео)
05 Гроза и ветер: киевлян предупреждают об ухудшении погоды
Новости сегодня
23:32 ВККС: Назначение новых судей улучшит ситуацию с правосудием в местных судах
23:21 На Хмельнитчине обвалилась стена мебельной фабрики
22:52 На школьном собрании на Одесчине родители побили чиновницу
22:50 Девушка купила себе старое бомбоубежище и сделала с ним невероятное (Фото)
22:42 "Реал" планирует усилить линию обороны одним из лидеров "Ромы"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ВСУ испытали пушки типа "Рапира"
ВСУ испытали пушки типа "Рапира"
Новости: США выходят из ядерной программы Ирана
США выходят из ядерной программы Ирана
Новости: В Минздраве рассказали о состоянии детей в Черкассах
Минздрав об отравлении детей в Черкассах
Новости: Научные факты о Венере, которые удивят даже знатоков астрономии
Научные факты о Венере, которые удивят даже знатоков астрономии
Добавить комментарий
0