ВККС: Назначение новых судей улучшит ситуацию с правосудием в местных судах

С назначением новых 95 судей постепенно улучшится ситуация в местных судах с осуществлением правосудия

Об этом сказал заместитель председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины Станислав Щотка, комментируя решение о рекомендации назначить на должности бессрочно первых 95 судей, которые прошли оценивание, сообщили в пресс-службе ВККС.

"За несколько последних лет с должностей освободилось 2,5 тысяч судей и еще около 800 судей без полномочий. Следовательно, работу этих 3,5 тысяч судей сейчас выполняют судьи с полномочиями, соответственно загруженность в судах выросла в разы, а сроки рассмотрения дел существенно увеличились. Поэтому первые рекомендации на назначение на должность касаются именно тех судей, в отношении которых Комиссия полностью определилась в пленарном составе и которые не имели полномочий осуществлять правосудие. Их назначением мы постепенно улучшим ситуацию в местных судах с вершением правосудия. В некоторых судах оно вообще не осуществлялось", - отметил заместитель председателя ВККС.

В частности, он уточнил, что результатом этого решения ВККС после его утверждения в ВСП будет восстановлено правосудие в Гощанском районном суде Ровенской области и Нововодолажском районном Харьковской области. Значительно улучшится кадровая ситуация и будет преодолен чрезмерный уровень нагрузки во многих районных судах. В частности, в Бердичевском суде Житомирской области, Новопсковском суде Луганской области, Подволочийскому суде Тернопольской области, Путильском суде Черновицкой области Скадовском суде Херсонской области.

"Кроме указанных региональных судов, будет преодолен чрезмерный уровень нагрузки в районных судах города Киева, в частности Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Оболонском, Святошинском, Соломенском", - сказал Щетка.

Как сообщалось, Высшая квалификационная комиссия судей Украины 7 мая рекомендовала назначить бессрочно 95 судей.

По данным ВККС, эти судьи сдали экзамены, прошли психологические тесты, специальную проверку правоохранительных органов и собеседования, подтвердив соответствие занимаемой должности.

В то же время рассмотрение вопроса о предоставлении рекомендации для назначения еще трех судей отложено на 11 мая.