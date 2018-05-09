Порошенко призвал украинцев не поддаваться пропаганде России

Президент Украины Петр Порошенко призывает соотечественников не поддаваться кремлевской пропаганде, вспоминая погибших во второй мировой войне.

"Я очень хорошо понимаю чувства украинцев, которые хотят почтить память дедов и прадедов, которые одержали победу во Второй мировой. Но должен еще раз предостеречь дорогих соотечественников, которые не до конца разобрались во всех нюансах лукавой московской политики, ту часть, которая еще ведется на российскую пропаганду и ее подпевал из пятой колонны разных политических сил, которые внутри страны, внутри парламента и за ее границами. Они думают не о вас и не о вашей гордости, не о вашей глубокой и благодарной сыновней любви к вашим героических предкам, а о своих геополитических имперских агрессивных целях. Следует признать, что кремлевские психологи умеют играть на естественных эмоциях людей. И я прошу вас, будьте осторожны, прошу вас – не дайте себя использовать", – сказал П.Порошенко в ходе акции "Первая минута мира" ночью во вторник в Киеве.