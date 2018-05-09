Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 09.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Около 10 тысяч человек вышли на протест в Будапеште против политики Орбана
Около 10 тысяч человек вышли на протест в Будапеште против политики Орбана
Новости: Евровидение 2018: Стала известна десятка победителей первого полуфинала
Евровидение 2018: Стала известна десятка победителей первого полуфинала
Новости: Бундеслига. Лидер обороны "Герты" перешел в "Байер"
Бундеслига. Лидер обороны "Герты" перешел в "Байер"
Новости: Гостинный двор решением суда остается в собственности Киева
Гостинный двор решением суда остается в собственности Киева
X

Порошенко призвал украинцев не поддаваться пропаганде России

Петр Порошенко
01:08 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Порошенко призвал украинцев не поддаваться пропаганде Кремля

Президент Украины Петр Порошенко призывает соотечественников не поддаваться кремлевской пропаганде, вспоминая погибших во второй мировой войне.

"Я очень хорошо понимаю чувства украинцев, которые хотят почтить память дедов и прадедов, которые одержали победу во Второй мировой. Но должен еще раз предостеречь дорогих соотечественников, которые не до конца разобрались во всех нюансах лукавой московской политики, ту часть, которая еще ведется на российскую пропаганду и ее подпевал из пятой колонны разных политических сил, которые внутри страны, внутри парламента и за ее границами. Они думают не о вас и не о вашей гордости, не о вашей глубокой и благодарной сыновней любви к вашим героических предкам, а о своих геополитических имперских агрессивных целях. Следует признать, что кремлевские психологи умеют играть на естественных эмоциях людей. И я прошу вас, будьте осторожны, прошу вас – не дайте себя использовать", – сказал П.Порошенко в ходе акции "Первая минута мира" ночью во вторник в Киеве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, 9 мая, Кремль, Петр Порошенко, Пропаганда, Россия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

День памяти и День победы: как отмечается, история праздника Сегодня в Украине - День памяти и примирения Минюст: В Украине насчитывается более 200 тыс. злостных неплательщиков алиментов

Последние новости

Оля Фреймут показала фото подросшего сына Кулинарные "шедевры", которые лишний раз доказывают, что не каждому это дано Экс-игрок "Динамо" Макаренко получил тяжелую травму в Бельгии
Сегодня читают
01 В Запорожье горел титано-магниевый комбинат
02 Эксперты рассказали, как распространяется рак
03 Гвардиола рассказал, какой чемпионат ему было сложнее всего выиграть
04 Мирча Луческу - о возможности возвращения в "Шахтер"
05 Экс-игрок "Динамо" Макаренко получил тяжелую травму в Бельгии
Новости сегодня
02:12 Забавные животные, которые попали в глупые ситуации
01:33 Сегодня стартовал 71-ый Каннский кинофестиваль
01:20 Порошенко сравнил видение 9 мая в Украине и России
00:53 Медики рассказали, какие овощи вредят зубной эмали
23:55 Фотограф показал, как одинаковые по планировке квартиры выглядят у разных хозяев
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: СМИ: Израиль нанес авиаудар по Сирии
СМИ: Израиль нанес авиаудар по Сирии
Новости: Выход США из СВПД: Британия, Франция и Германия сделали совместное заявление
Выход США из СВПД: Лидеры ЕС сделали совместное заявление
Новости: Порошенко призвал украинцев не поддаваться пропаганде России
Порошенко призвал не поддаваться пропаганде РФ
Новости: Применение грубой силы показало ученым новый вид фотогальванического эффекта
Применение грубой силы показало ученым новый вид фотогальванического эффекта
Добавить комментарий
0