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Порошенко сравнил видение 9 мая в Украине и России

Петр Порошенко на церемонии "Первая минута мира"
01:20 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Петр Порошенко на церемонии "Первая минута мира" сравнил как видят и празднуют 9 мая в Украине и России

России нужна была победа во Второй мировой ради покорения других государств, Украине — для достижения независимости.

Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время церемонии "Первая минута мира" в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

"Только вдумаемся, насколько по-разному мы видим и отмечаем одну и ту же дату. Обратите внимание — в них эту войну выиграл Сталин, у нас — народ. Им, как доказали все послевоенные десятилетия победа над Гитлером была нужна для того, чтобы покорить другие страны", — отметил Президент, добавив, что "освободители" или "забывали уйти из освобожденных территорий, или время от времени врывались туда на танках. Также Порошенко вспомнил события в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году.

"Нам нужна была только собственная свобода, независимость, которую мы в конце получили через 46 лет после победы", — добавил он.

"Они празднуют в милитарном угаре, агрессивно ощетинившись на весь мир, а мы отмечаем эти дни наконец вместе со всей Европой. Еще одна очень знаковое отличие. Мы говорим: "никогда снова". Они говорят: "можем повторить". И это не пустой разговор: реальное побрякивание оружия, и вообще запугивания стран Запада ядерным ударом. Даже Бессмертный полк Россия рассматривает как будто настоящий подразделение современных вооруженных сил России. Его миссия — участие в гибридной войне, которую Москва ведет различными методами, не только против Украины, но и, собственно говоря, против всего мира", — подчеркнул президент.

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Новости Украины, 9 мая, Первая минута мира, Петр Порошенко, Россия.
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