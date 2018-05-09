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МВД: Акции в День победы прошли спокойно

В МВД отчитались о задержаниях в День победы
18:55 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Украине в акциях 9 мая приняло участие 460 тыс. человек, составлено 16 админпротоколов, возбуждено 5 дел.

По всей Украине 9 мая в акциях, приуроченных ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, приняли участие 460 тыс. человек, по фактам нарушений правоохранители составили 16 протоколов об административных правонарушениях и открыли пять уголовных производств.

"В целом по случаю 73-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне прошло около 1,6 тыс мероприятий, участие в них приняли более 460 тыс. человек. В усиленном режиме работали 27 тыс. правоохранителей", - цитирует первого заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового департамент коммуникации МВД Украины в среду.

73-я годовщина победы над нацизмом: как Украина отметила 9 мая (Фото)

Он отметил, что во время массовых мероприятий грубых нарушений публичной безопасности и порядка не зафиксировано.

По словам С.Ярового, всего в органы полиции доставлены 28 человек, в отношении 16 из них составлены админпротоколы, в частности по ст. 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (изготовление и пропаганда георгиевской ленты).

Также было начато пять уголовных производств: четыре по ст.436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики) и одно по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

По информации ГУ Национальной полиции в г.Киеве, массовые мероприятия в столице также были мирными, серьезных конфликтов зафиксировано не было.

По словам начальника полиции г.Киева Андрея Крищенко, благодаря усиленным превентивным мерам безопасности и согласованным действиям личного состава удалось не допустить серьезных конфликтов и правонарушений.

В полиции Киева напомнили, что правопорядок на мероприятиях 9 мая обеспечивали около 2 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

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Новости Украины, 9 мая, День Победы, МВД, Полиция.
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