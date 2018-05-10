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День матери 2018: история и традиции праздника

День матери
12:20 Сегодня Телеграф
www.unian.net
Фото из открытых источников

Новости Украины: В Украине День матери отмечают во второе воскресенье мая.

День матери 2018 в Украине, традиционно, будут праздновать во второе воскресенье мая. Этот праздник не считается государственным, поэтому официального выходного в эту дату нет. Однако данный факт не мешает украинцам высказывать слова благодарности матерям и дарить им цветы и подарки.

История праздника

В США День матери впервые публично был поддержан известной американской пацифисткой Джулией Уорд Хоув в 1872 году. День матери по версии Джулии Уорд - день единства матерей в борьбе за мир во всем мире. Концепция Джулии Уорд не нашла широкой поддержки ни в США, ни в других странах.

В 1907 году американка Анна Джарвис из Филадельфии выступила с инициативой чествования матерей в память о своей матери. Анна написала письма в государственные учреждения, законодательные органы и выдающимся лицам с предложением один день в году посвятить чествованию матерей.

В 1910 году штат Виргиния первый признал День Матери официальным праздником. В 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей.

Вслед за США второе воскресенье мая объявили праздником 23 страны (в их числе: Бахрейн, Гонконг, Индия, Малайзия,Мексика, Никарагуа, Объединенные Арабские Эмираты,Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Австралия, Украина, Эстония и др.), а еще более тридцати отмечают праздник в другие дни. В Украине празднование Дня матери установлено указом президента от 10 мая 1999 года. Несмотря на то, что в Украине дата этого праздника каждый год разная, в 2018 году дата совпадает с международной 13 мая.

Традиции Дня матери

День матери - добрый праздник, когда можно напомнить самому дорогому человеку о том, что вы его любите, уважаете и цените. На День матери дети дарят своим матерям цветы, праздничные открытки, делают подарки собственными руками, посвящают мамам песни и стихи. Если говорить о взрослых детям, то принято дарить подарки, правда, к ним уже никаких пожеланий нет х главное, чтобы они были от сердца и с добрыми намерениями.

В США и Австралии существует традиция носить в этот день на одежде цветок гвоздики. Причем цвет имеет значение, так цветная гвоздика говорит о том, что мать человека жива, а белые цветы прикалывают к одежде в память об ушедших матерях. Также в этот день устраивают различные концерты, флешмобы и благотворительные акции в домах пристарелых.

На День матери дети дарят матерям цветы, праздничные открытки, посвящают мамам песни и стихи. Но помните - не нужно ждать Дня матери для того, чтобы сказать ей слова любви и поддержки. Любите своих матерей, говорите им о том, какую важную роль они играют в вашей жизни каждый день.

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Новости Украины, День матери, Дети, История, Мамы, Праздник, Традиции.
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