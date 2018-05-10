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В Украину идет похолодание

В Украине похолодает
13:14 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Украину зайдет скандинавский антициклон, который принесет похолодание.

В Украине с 11 мая ощутимо похолодает, а с 13 мая дождливая погода охватит всю территорию страны.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Уже с пятницы в Украину зайдет скандинавский антициклон. То есть его влияние распространится практически на все наши области. А поскольку он формируется с арктическим холодным воздухом, то и в Украине завтра ощутимо похолодает", - отметила она.

Так, по словам Диденко, в течение дня 11 мая температура воздуха составит +14+18 градусов, на западе будет теплее, +20+25 градусов.

Компенсацией за похолодание станет солнечный день, осадки в Украине маловероятны. На востоке завтра усилится северо-восточный ветер до 15-20 метров в секунду.

В Киеве 11 мая погода ожидается сухой, небо будет ясным, солнечным, однако воздух станет более свежим, в столице максимально около +18 градусов.

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12 мая неблагоприятной ожидается погода на Харьковщине, Луганщине, Донбассе и в районе Днипра - дожди, ветер и холодно, +10+16 градусов. На остальной территории - прохладно и без осадков.

13 мая дождливая погода охватит всю Украину, везде будет холодно, лишь на западе местами до +20 градусов.

В Киеве 12 мая - сухо, +16+18, 13 мая будут идти холодные дожди, +14+16 градусов.

"Такая важная смена воздушной массы может сказаться на самочувствии - голова, суставы, настроение, поломанные шашлычные планы, снова закрутит в носу и запершит в горле", - добавила синоптик.

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Новости Украины, Антициклон, Дождь, Погода, Погода на 11 мая, Похолодание, Синоптики.
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