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Украинцу в Польше в начале мая проломили череп

Польский флаг
14:36 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Украинское посольство в Польше активно работает с правоохранителями в расследовании случая избиения украинца.

В одном из воеводств Польши в начале мая был избит гражданин Украины, сообщил в четверг консульский отдел посольства Украины в Польше.

"По предварительной информации, полученной от компетентных органов Республики Польша, в начале мая в указанной местности (Глоскув Пясечинского повята Мазовецкого воеводства – ред) действительно имело место нападение на одного гражданина Украины, совершенное одним человеком. В результате нападения гражданин Украины получил травму головы, в связи с чем находится на лечении в одном из медицинских учреждений Варшавы", - говорится в комментарии консульского отдела в ответ на появление в польских СМИ информации о нападении на трех граждан Украины шести граждан Польши.

Для выяснения деталей инцидента консульский отдел посольства Украины в Польше поддерживает контакт с правоохранительными органами в Пясечно.

Ранее в польских СМИ появилось сообщение об избиении 3 мая бейсбольными битами трех граждан Украины в селе Глоскув, причем указывалось, что один из мужчин попал в больницу с проломленным черепом и откушенным языком.

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Новости Украины, Варшава, Гражданин Украины, Избиение, Польша, Украинцы в Польше.
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