Украинцу в Польше в начале мая проломили череп

В одном из воеводств Польши в начале мая был избит гражданин Украины, сообщил в четверг консульский отдел посольства Украины в Польше.

"По предварительной информации, полученной от компетентных органов Республики Польша, в начале мая в указанной местности (Глоскув Пясечинского повята Мазовецкого воеводства – ред) действительно имело место нападение на одного гражданина Украины, совершенное одним человеком. В результате нападения гражданин Украины получил травму головы, в связи с чем находится на лечении в одном из медицинских учреждений Варшавы", - говорится в комментарии консульского отдела в ответ на появление в польских СМИ информации о нападении на трех граждан Украины шести граждан Польши.

Для выяснения деталей инцидента консульский отдел посольства Украины в Польше поддерживает контакт с правоохранительными органами в Пясечно.

Ранее в польских СМИ появилось сообщение об избиении 3 мая бейсбольными битами трех граждан Украины в селе Глоскув, причем указывалось, что один из мужчин попал в больницу с проломленным черепом и откушенным языком.