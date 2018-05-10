Министр обороны Украины осуществил визит в зону ООС

Министр обороны Украины Степан Полторак в четверг осуществил рабочую поездку в зону проведения операции объединенных сил (ООС) на территории Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает сайт Минобороны, основная цель визита – проверка выполнения задач объединенными силами за 10 дней с начала проведения операции. В частности, С.Полторак заслушал командующего объединенных сил Сергея Наева и других офицеров объединенного командного пункта по направлениям деятельности.

Основное внимание было сосредоточено на ситуации в зоне проведения операции (относительно обострения на линии боевого соприкосновения, существующих проблем и путей их устранения), также обсуждались достигнутые за 10 дней результаты.

"Я прибыл сегодня для того, чтобы узнать, с какими трудностями вы столкнулись в начале проведения операции, также главное определить шаги, которые нам нужно осуществить для решения этих проблемных вопросов в кратчайшие сроки", - отметил министр.

Он акцентировал внимание на необходимости максимального сосредоточения усилий на совершенствовании работы по обустройству опорных пунктов, на допуске в район проведения операции, обеспечении и подготовке резервов, уменьшении до минимума потерь среди личного состава, повышении уровня воинской дисциплины, а также определении насущных потребностей в необходимом вооружении, боеприпасах и других материальных и технических средствах.

С.Полторак указал, что нужно определить первоочередные шаги, которые позволят оставить в прошлом все проблемы, существовавшие во время проведения антитеррористической операции, а опыт, приобретенный в ходе АТО, максимально расширить, усовершенствовать и использовать в ходе ООС.

Министр поставил задачу командующему объединенными силами С.Наеву в максимально сжатые сроки проанализировать проблемные вопросы, возникшие во время проведения АТО по всем направлениям деятельности, определить факторы, которые влияли на их возникновение, сделать выводы и не допустить их в будущем.

"Сейчас на этапе начала ООС очень важно не разрушить те механизмы, тот положительный опыт, который был приобретен во время проведения АТО. Нам нужно взять то лучшее, что было введено за последние 4 года. Я требую от вас как от командующего ООС провести работу по изучению и усовершенствованию именно этого опыта", - обратился С.Полторак к С.Наеву.