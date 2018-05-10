Украинским женщинам могут запретить работать в шахтах

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде отменить запрет для женщин на работу с вредными и тяжёлыми условиями труда и на подземных работах.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства Украины в четверг в Киеве. В частности, законопроектом предлагается в Кодексе законов о труде упразднить статью, которой запрещается применение труда женщин на тяжелых работах и на работах с вредными или опасными условиями труда.

Также предлагается упразднить норму о запрете привлекать женщин к поднятию и перемещению вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы.

Кроме того, Кабмин предлагает парламенту денонсировать Конвенцию Международной организации труда о применении труда женщин на подземных работах в шахтах любого рода №45.