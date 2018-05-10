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Нацгвардия расширила возможности службы для женщин
20:44 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости Украины: В Нацгвардии Украины открылись новые специальности для женщин
Отныне женщины и мужчины военнослужащие Национальной гвардии Украины могут занимать одинаковые должности, сообщает пресс-служба Нацгвардии в четверг вечером.
"Сейчас для женщин открылись новые специальности: боевой медик взвода и старший боевой медик роты и батареи, заместитель командира отделения (для подразделений морской пехоты и корабельного состава), внешний пилот (оператор) беспилотных летательных аппаратов, летчик-оператор и летчик-штурман вертолета, кинолог и старший кинолог и тому подобное", - говорится в обнародованном на странице НГУ в соцсети Фейсбук сообщении.
Ранее существовал отдельный список должностей, которые было разрешено занимать женщинам-военнослужащим
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