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Нацгвардия расширила возможности службы для женщин

Нацгвардия для женщин
20:44 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Нацгвардии Украины открылись новые специальности для женщин

Отныне женщины и мужчины военнослужащие Национальной гвардии Украины могут занимать одинаковые должности, сообщает пресс-служба Нацгвардии в четверг вечером.

"Сейчас для женщин открылись новые специальности: боевой медик взвода и старший боевой медик роты и батареи, заместитель командира отделения (для подразделений морской пехоты и корабельного состава), внешний пилот (оператор) беспилотных летательных аппаратов, летчик-оператор и летчик-штурман вертолета, кинолог и старший кинолог и тому подобное", - говорится в обнародованном на странице НГУ в соцсети Фейсбук сообщении.

Ранее существовал отдельный список должностей, которые было разрешено занимать женщинам-военнослужащим

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Новости Украины, Женщины, Нацгвардия, Служба женщин, Украина.
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