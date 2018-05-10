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Суд в Крыму приговорил украинца к 8 годам колонии

Колония
22:36 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Гражданина Украины Лимешко приговорили в Крыму к 8 годам колонии за подготовку взрыва на ЛЭП.

Городской суд Судака (Крым) в четверг приговорил к 8 годам колонии 25-летнего гражданина Украины Геннадия Лимешко, обвиненного российской спецслужбой в изготовлении самодельной взрывчатки для подрыва электроопоры на полуострове.

"Лимешко получил 8 лет колонии общего режима", - сказал представитель инстанции журналистам.

Федеральная служба безопасности России в середине августа 2017 года заявила о задержании уроженца Харьковской области Г.Лимешко, назвав его агентом Службы безопасности Украины (СБУ). По данным российской спецслужбы, украинец подпиливал расположенную возле дороги Судак - Новый Свет опору, чтобы затем взорвать ее.

СБУ назвала задержание якобы причастного к украинской спецслужбе человека "провокацией ". Генштаб Вооруженных сил Украины заявил, что Г.Лимешко проходил военную службу в одном из подразделений Сухопутных войск с ноября 2016 по май 2017 года и был уволен из-за систематических нарушений дисциплины по статье "Служебное несоответствие".

Г.Лимешко обвинялся по части 2 статей 223.1, 222.1 и 222 Уголовного кодекса России (незаконное изготовление взрывного устройства, незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Материалы дела, поступившие от следственного отдела управления ФСБ России по республике Крым и Севастополю, зарегистрированы в суде Судака 3 мая.

По данным российских правоохранительных органов, Г.Лимешко "полностью признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства".

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Новости Украины, Геннадий Лимешко, Крым, Россия, СБУ, Судак, Украина.
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