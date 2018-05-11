ГФС: В 2017 году 185 жителей Львовской области стали миллионерами

Подавляющее большинство миллионеров живут в областном центре – 113 человек, еще 11 - в райцентре Стрый и 7 – в Трускавце, сообщает пресс-служба главного управления ГФС во Львовской области.

Сумма задекларированных средств составила 900, 4 млн грн. По результатам декларирования миллионеры обязаны дополнительно уплатить 25 млн грн налога на доходы физлиц и 3,3 млн грн военного сбора.

По сравнению с прошлым годом миллионеров в области стало больше на 36 человек.

41 гражданин получил доход в миллион и более от продажи имущества, 30 – от процентов и дивидендов, 28 – от заработной платы, 27 человек – от инвестиционной прибыли.