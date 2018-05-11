В рамках Всемирного дня без табака состоится всеукраинский забег

В городах Украины состоится забег "Украина без табака" в рамках Всемирного дня без табака, который ежегодно отмечается 31 мая.

Об этом сообщает ОО "Жизнь" на своей странице в Facebook.

"Организаторами забега является инициатива Runday и общественная организация "Жизнь", - говорится в сообщении.

В этом году темой Дня без табака является борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Именно поэтому организаторы забега хотят привлечь внимание украинцев к теме сохранения общественного здоровья и необходимости принятия антитабачных законопроектов №2820 и №4030а.

В забеге примут участие народные депутаты Украины, лидеры общественного мнения, врачи и другие активные украинцы. Дистанция - 5 км. Участие бесплатное. Все участники получат поощрительные подарки, а победители - призы. Регистрация обязательна по ссылке.

Место проведения: Киев, Оболонская набережная, сбор участников у Свято-Покровского собора (проспект Героев Сталинграда, 20 а). Пробег одновременно будет происходить в Ивано-Франковске (парк Шевченко), Одессе (парк Шевченко), Тернополе (площадь перед Центральным причалом), Львове (Стрыйский парк).