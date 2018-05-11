Прогноз погоды на 12-13 мая в Украине: резкое похолодание и дожди

В Украине на выходных прохладный воздух, перемещающийся с северо-востока, охватит всю территории страны, поэтому температура снизится, ветер усилится, а на севере, востоке и центре пройдут дожди.

В субботу,12 мая, неблагоприятной ожидается погода на Харьковщине, Луганской, Донецкой областях и в районе Днепра – дожди, ветер и холодно, +10..+16 градусов. Сухую погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления.

Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, ночью в южных и восточных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

Погода в субботу, 12 мая (Фото: meteo.gov.ua)

Погода в субботу, 12 мая , в городах Украины:

в Киеве - гроза, ночью +7...+9°, днем +19...+21°;

в Виннице - ясно, ночью +5...+7°, днем +19...+21°;

в Луганске - гроза, ночью +7...+9°, днем +14...+16°;

в Луцке - ясно, ночью +7...+9°, днем +22...+24°;

во Львове - ясно, ночью +7...+9°, днем +22...+24°;

в Днепре - гроза, ночью +7...+9°, днем +14...+16°;

в Донецке - гроза, ночью +7...+9°, днем +14...+16°;

в Житомире - дождь с грозой, ночью +5...+7°, днем +20...+22°;

в Запорожье - гроза, ночью +7...+9°, днем +14...+16°;

в Ивано-Франковске - ясно, ночью +7...+9°, днем +22...+24°;

в Кропивницком - гроза, ночью +7...+9°, днем +16...+18°;

в Николаеве - гроза, ночью +8..+10°, днем +17...+19°;

в Одессе - гроза, ночью +10...+12°, днем +18...+20°;

в Полтаве - ясно, ночью +14...+16°, днем +27...+29°;

в Ровно - дождь с грозой, ночью +7...+9°, днем +14...+16°;

в Симферополе - ясно, ночью +9...+11°, днем +17...+19°;

в Сумах - гроза, ночью +6...+8°, днем +16...+18°;

в Тернополе - ясно, ночью +7...+9°, днем +20...+22°;

в Ужгороде - ясно, ночью +9...11°, днем +22...+24°;

в Харькове - гроза, ночью +7...+9°, днем +14...+16°;

в Херсоне - дождь, гроза, ночью +8...+10°, днем +17...+19°;

в Хмельницком - ясно, ночью +7...+9°, днем +20...+22°;

в Черкассах - дождь, ночью +7..+9°, днем +16...+18°;

в Чернигове - дождь, ночью +6...+8°, днем +18...+20°;

в Черновцах - ясно, ночью +7...+9°, днем +20...+22°.

В воскресенье, 13 мая, холодный фронт с востока сместится в центр и на западную Украину. Дождливая погода охватит всю Украину, везде будет холодно – +14...+16 градусов, и только на западе местами до +20.

Согласно данным, дожди с грозами вновь вернутся на Западную Украину, температура днем - от +21 до +23°, ночью станет немного прохладнее: +7...+9°. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Погода в воскресенье, 13 мая (Фото: meteo.gov.ua)

Погода в воскресенье, 13 мая , в городах Украины:

в Киеве - гроза, ночью +5...+7°, днем +15...+17°;

в Виннице - дождь, ночью +8...+10°, днем +14...+16°;

в Луганске - гроза, ночью +7...+9°, днем +18...+20°;

в Луцке - дождь, ночью +7...+9°, днем +17...+19°;

во Львове - дождь, ночью +7...+9°, днем +17...+19°;

в Днепре - гроза, ночью +7...+9°, днем +18...+20°;

в Донецке - гроза, ночью +7...+9°, днем +18...+20°;

в Житомире - дождь с грозой, ночью +8...+10°, днем +16...+18°;

в Запорожье - гроза, ночью +7...+9°, днем +18...+20°;

в Ивано-Франковске - ясно, ночью +7...+9°, днем +16...+18°;

в Кропивницком - гроза, ночью +7...+9°, днем +16...+18°;

в Николаеве - гроза, ночью +8..+10°, днем +17...+19°;

в Одессе - гроза, ночью +10...+12°, днем +16...+18°;

в Полтаве - ясно, ночью +14...+16°, днем +27...+29°;

в Ровно - дождь с грозой, ночью +7...+9°, днем +16...+18°;

в Симферополе - гроза, ночью +9...+11°, днем +17...+19°;

в Сумах - гроза, ночью +6...+8°, днем +16...+18°;

в Тернополе - дождь, ночью +7...+9°, днем +16...+18°;

в Ужгороде - дождь, ночью +9...11°, днем +21...+23°;

в Харькове - гроза, ночью +7...+9°, днем +18...+20°;

в Херсоне - дождь, гроза, ночью +8...+10°, днем +17...+19°;

в Хмельницком - гроза, ночью +7...+9°, днем +16...+18°;

в Черкассах - дождь, ночью +7..+9°, днем +16...+18°;

в Чернигове - дождь, ночью +6...+8°, днем +15...+17°;

в Черновцах - дождь, ночью +7...+9°, днем +16...+18°.

Согласно данным украинского Гидрометцентра, с понедельника в Украине сохранится холодный фронт, который определит температуру на ближайшие несколько суток. Понижение температуры и дожди будут практически во всех областях Украины.