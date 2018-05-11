Прогноз погоды на 12-13 мая в Украине: резкое похолодание и дожди
Новости Украины: На выходных, 12 и 13 мая, в Украину зайдет скандинавский антициклон, а вместе с ним похолодание и дожди.
В Украине на выходных прохладный воздух, перемещающийся с северо-востока, охватит всю территории страны, поэтому температура снизится, ветер усилится, а на севере, востоке и центре пройдут дожди.
В субботу,12 мая, неблагоприятной ожидается погода на Харьковщине, Луганской, Донецкой областях и в районе Днепра – дожди, ветер и холодно, +10..+16 градусов. Сухую погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления.
Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, ночью в южных и восточных областях отдельные порывы 15-20 м/с.
Погода в субботу, 12 мая (Фото: meteo.gov.ua)
Погода в субботу, 12 мая , в городах Украины:
в Киеве - гроза, ночью +7...+9°, днем +19...+21°;
в Виннице - ясно, ночью +5...+7°, днем +19...+21°;
в Луганске - гроза, ночью +7...+9°, днем +14...+16°;
в Луцке - ясно, ночью +7...+9°, днем +22...+24°;
во Львове - ясно, ночью +7...+9°, днем +22...+24°;
в Днепре - гроза, ночью +7...+9°, днем +14...+16°;
в Донецке - гроза, ночью +7...+9°, днем +14...+16°;
в Житомире - дождь с грозой, ночью +5...+7°, днем +20...+22°;
в Запорожье - гроза, ночью +7...+9°, днем +14...+16°;
в Ивано-Франковске - ясно, ночью +7...+9°, днем +22...+24°;
в Кропивницком - гроза, ночью +7...+9°, днем +16...+18°;
в Николаеве - гроза, ночью +8..+10°, днем +17...+19°;
в Одессе - гроза, ночью +10...+12°, днем +18...+20°;
в Полтаве - ясно, ночью +14...+16°, днем +27...+29°;
в Ровно - дождь с грозой, ночью +7...+9°, днем +14...+16°;
в Симферополе - ясно, ночью +9...+11°, днем +17...+19°;
в Сумах - гроза, ночью +6...+8°, днем +16...+18°;
в Тернополе - ясно, ночью +7...+9°, днем +20...+22°;
в Ужгороде - ясно, ночью +9...11°, днем +22...+24°;
в Харькове - гроза, ночью +7...+9°, днем +14...+16°;
в Херсоне - дождь, гроза, ночью +8...+10°, днем +17...+19°;
в Хмельницком - ясно, ночью +7...+9°, днем +20...+22°;
в Черкассах - дождь, ночью +7..+9°, днем +16...+18°;
в Чернигове - дождь, ночью +6...+8°, днем +18...+20°;
в Черновцах - ясно, ночью +7...+9°, днем +20...+22°.
День матери 2018: история и традиции праздника
В воскресенье, 13 мая, холодный фронт с востока сместится в центр и на западную Украину. Дождливая погода охватит всю Украину, везде будет холодно – +14...+16 градусов, и только на западе местами до +20.
Согласно данным, дожди с грозами вновь вернутся на Западную Украину, температура днем - от +21 до +23°, ночью станет немного прохладнее: +7...+9°. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Погода в воскресенье, 13 мая (Фото: meteo.gov.ua)
Погода в воскресенье, 13 мая , в городах Украины:
в Киеве - гроза, ночью +5...+7°, днем +15...+17°;
в Виннице - дождь, ночью +8...+10°, днем +14...+16°;
в Луганске - гроза, ночью +7...+9°, днем +18...+20°;
в Луцке - дождь, ночью +7...+9°, днем +17...+19°;
во Львове - дождь, ночью +7...+9°, днем +17...+19°;
в Днепре - гроза, ночью +7...+9°, днем +18...+20°;
в Донецке - гроза, ночью +7...+9°, днем +18...+20°;
в Житомире - дождь с грозой, ночью +8...+10°, днем +16...+18°;
в Запорожье - гроза, ночью +7...+9°, днем +18...+20°;
в Ивано-Франковске - ясно, ночью +7...+9°, днем +16...+18°;
в Кропивницком - гроза, ночью +7...+9°, днем +16...+18°;
в Николаеве - гроза, ночью +8..+10°, днем +17...+19°;
в Одессе - гроза, ночью +10...+12°, днем +16...+18°;
в Полтаве - ясно, ночью +14...+16°, днем +27...+29°;
в Ровно - дождь с грозой, ночью +7...+9°, днем +16...+18°;
в Симферополе - гроза, ночью +9...+11°, днем +17...+19°;
в Сумах - гроза, ночью +6...+8°, днем +16...+18°;
в Тернополе - дождь, ночью +7...+9°, днем +16...+18°;
в Ужгороде - дождь, ночью +9...11°, днем +21...+23°;
в Харькове - гроза, ночью +7...+9°, днем +18...+20°;
в Херсоне - дождь, гроза, ночью +8...+10°, днем +17...+19°;
в Хмельницком - гроза, ночью +7...+9°, днем +16...+18°;
в Черкассах - дождь, ночью +7..+9°, днем +16...+18°;
в Чернигове - дождь, ночью +6...+8°, днем +15...+17°;
в Черновцах - дождь, ночью +7...+9°, днем +16...+18°.
Зайдет арктический воздух: в Украине резко изменится погода
Согласно данным украинского Гидрометцентра, с понедельника в Украине сохранится холодный фронт, который определит температуру на ближайшие несколько суток. Понижение температуры и дожди будут практически во всех областях Украины.