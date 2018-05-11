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Украинским болельщикам советуют не ехать на ЧМ 2018 в Россию

Чемпионат мира по футболу 2018
13:54 Сегодня Телеграф

Новости Украины: ГПСУ рекомендует украинским фанам не ехать на Чемпионата мира по футболу 2018 в Россию и болеть дома.

Государственная пограничная служба в очередной раз советует украинским футбольным болельщикам отказаться от поездки в Россию на матчи Чемпионата мира по футболу.

Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире телеканала UATV, передает Украинская правда.

"Моя позиция остается неизменной: независимо от того, какие мероприятия проводятся на территории страны-агрессора, украинским болельщикам там делать нечего", - подчеркнул он.

По мнению Слободяна, "это логично и правильно, и дело здесь не столько о патриотизме, как об уважении и памяти к тем людям, которые погибли за эти годы именно от российского оружия и от агрессии РФ".

"Поэтому главная рекомендация для болельщиков – болеть дома и не ехать на территорию России", – заявил помощник главы ГПСУ.

Слободян напомнил о дополнительных рисках для самих людей:

"Начиная с того, что их там будут пытаться завербовать, и заканчивая задержаниями за любое нарушение, используя аргументы как вербовку", – пояснил спикер.

Также Слободян рассказал о том, как в Госпогранслужбе идет подготовка к принятию болельщиков на финал Лиги чемпионов УЕФА, который проведут в Киеве:

"Мы совместно с подразделениями МВД, Нацгвардией, Нацполицией готовим комплекс мер по обеспечению, с одной стороны, законности во время пропуска болельщиков, а с другой – чтобы это все происходило на высоком уровне безопасности".

По его словам, только в Борисполе ожидают около 100 чартерных рейсов и более 20 тыс. болельщиков, которые прилетают этими рейсами.

"Поэтому уровень безопасности будет очень высоким", – отметил Слободян.

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Новости Украины, Госпогранслужба, ГПСУ, Олег Слободян, Россия, УЕФА, Чемпионат мира по футболу 2018.
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