Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 11.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Мингарелли заявил, что перспективы членства в ЕС у Украины сейчас нет
Мингарелли заявил, что перспективы членства в ЕС у Украины сейчас нет
Новости: Глава правительства Хорватии поможет детям крымских татар
Глава правительства Хорватии поможет детям крымских татар
Новости: "Арсенал" больше не видит Фонсеку на посту главного тренера
"Арсенал" отказался от Фонсеки
Новости: Melovin откроет программу гранд-финала Евровидения 2018
Melovin откроет программу гранд-финала Евровидения 2018
X

МИД: Украинцы могут посещать по безвизу 85 стран мира

Безвиз
15:24 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Граждане Украины могут путешествовать по безвизу в 85 стран мира.

Граждане Украины сейчас могут путешествовать по безвизовому режиму в 85 стран мира.

Об этом на заседании круглого стола "Европейский выбор Украины после Революции достоинства: возможности и проблемы" сообщил начальник отдела по консульско-правовым вопросам, заместитель начальника консульского управления обслуживания департамента консульской службы МИД Сергей Миняйло.

По словам дипломата, МИД настойчиво работает над тем, чтобы география стран, куда украинцы могут путешествовать без визовых требований, расширилась. "Сегодня граждане Украины могут путешествовать по безвизу в 85 государств мира", - сказал Миняйло. Также он сообщил, что Украина занимает примерно 30-ю позицию в мире согласно индексам, которыми определяется удобство пользования паспортом государства.

Украинцы стали чаще выезжать за границу

Кроме того, Миняйло напомнил о заключении соглашений о безвизовом режиме с Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами. "Недавно директор нашего департамента господин Сергей Погорельцев совершил рабочий визит в страны Латинской Америки, в частности с четырьмя странами этого региона были подробно и предметно обсуждены возможности заключения соглашений об отмене визового режима уже в ближайшее время. Это Уругвай, Перу, Колумбия, предметные дискуссии были в Мексике", - сообщил дипломат.

Говоря о возможности безвиза с Мексикой, Миняйло отметил, что предстоит совершить определенную работу в этом вопросе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Безвиз, Безвизовый режим, МИД, Сергей Миняйло.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала "Интер" Лето-2018 в Украине: какая погода ждет украинцев МОН создало стандарты украинского языка для иностранцев

Последние новости

Суд Москвы перенес заседание по делу Навального Дания - Норвегия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео) Порошенко анонсировал прямое авиасообщение с Любляной
Сегодня читают
01 Погода на выходные: резкое похолодание и дожди
02 Ученые доказывают, что жизни после смерти не существует
03 На дне Марианской впадины обнаружен "след человека"
04 Блуждающая звезда столкнется с Солнечной системой раньше, чем предполагалось
05 Капитан "Динамо" Морозюк назвал самый провальный трансфер киевского клуба
Новости сегодня
16:32 Можно брать на работу: появилось прозрачное пиво
16:31 Франция - Австрия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео)
16:30 Суд вынес приговор сыну нардепа Попова за ограбление магазина
16:29 В Турции сказали, когда запустят газопровод в обход России
16:29 Необычная повседневная жизнь в Индии (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Трамп надеется заключить новую сделку по иранскому атому
Трамп надеется заключить новую сделку по иранскому атому
Новости: МИД: Украинцы могут посещать по безвизу 85 стран мира
МИД: Украинцы могут посещать по безвизу 85 стран мира
Новости: Прогноз погоды на 12-13 мая в Украине: резкое похолодание и дожди
Погода на выходные: резкое похолодание и дожди
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 12 - 13 мая
Афиша интересных событий в Украине на 12 - 13 мая
Добавить комментарий
0